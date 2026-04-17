20 апреля 2026 года на мощных теле-радиопередающих станциях CО пройдут плановые профилактические работы

20 апреля 2026 года на мощных радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая квартальная профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования. По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов:

1. РТС Самара – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате;

2. РТПС Жигулевск (в зоне вещания г.о.Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате. На пакете программ первого мультиплекса «РТРС-1» остановка вещания планируется до 17:00 час. местного времени;

3. РТС Сызрань – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате. На пакете программ первого мультиплекса «РТРС-1» остановка вещания планируется до 17:00 час. местного времени;

4. РТС Большая Глушица – с 02:00 час. до 17:00 час. местного времени пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканала «Радио России» в аналоговом формате;

5. РТС Сергиевск – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканала «Радио России» в аналоговом формате. На радиоканале «Радио России» планируется остановка вещания до 17:00 час. местного времени.

Так же, 20 апреля 2026 г. с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» («Самара-450») и радиоканала «Самарское губернское радио» (Радио «450») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области по причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

Так же в апреле профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).