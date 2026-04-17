Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
20 апреля 2026 года на мощных теле-радиопередающих станциях CО пройдут плановые профилактические работы

20 апреля 2026 года на мощных радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая квартальная профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования. По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов:

 

1. РТС Самара – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате;

2. РТПС Жигулевск (в зоне вещания г.о.Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате. На пакете программ первого мультиплекса «РТРС-1» остановка вещания планируется до 17:00 час. местного времени;

3. РТС Сызрань – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате. На пакете программ первого мультиплекса «РТРС-1» остановка вещания планируется до 17:00 час. местного времени;

4. РТС Большая Глушица – с 02:00 час. до 17:00 час. местного времени пакетов программ «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканала «Радио России» в аналоговом формате;

5. РТС Сергиевск – с 02:00 час. до 11:00 час. местного времени пакетов цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также радиоканала «Радио России» в аналоговом формате. На радиоканале «Радио России» планируется остановка вещания до 17:00 час. местного времени.

 

Так же, 20 апреля 2026 г. с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» («Самара-450») и радиоканала «Самарское губернское радио» (Радио «450») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области по причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

Так же в апреле профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени)   на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)   и в «Кабинете телезрителя».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
21
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
221
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
967
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
629
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
637
