В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»

Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

321
В конгресс-центре технопарка «Жигулёвская долина» состоялся второй региональный форум «День защиты бизнеса». Он объединил ведущих экспертов, предпринимателей, представителей власти, надзорных инстанций для обсуждения актуальных вызовов и решений для современного бизнеса, изменений в законодательстве и практике их применений.

Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк поприветствовал участников форума от имени губернатора Вячеслава Федорищева«Малый и средний бизнес – это фундамент экономики Самарской области. Вы обеспечиваете занятость, формируете конкурентную среду и создаете востребованные товары и услуги. Наша задача – убрать существующие барьеры, создать благоприятные условия для работы и развития предпринимателей. Во многом этим задачам и посвящен сегодняшний форум, – подчеркнул он. – Частная инициатива, которая направлена на общественное благо, — это очень здорово. И, я надеюсь, что в будущем форум будет развиваться, обретать новых слушателей, новых спикеров и раскрывать новые темы для бизнеса, в первую очередь».

Павел Финк также напомнил предпринимателям о региональных институтах развития бизнеса, специалисты которых всегда готовы проконсультировать и помочь с привлечением инструментов господдержки. Это сеть центров «Мой бизнес», Агентство по привлечению инвестиций, технопарк «Жигулевская долина» и др.

Программа форума включала практические рекомендации от юристов и представителей госорганов, разбор реальных кейсов и эффективных стратегий защиты бизнеса. Организатором события является ООО «Единый центр интеллектуальной собственности»

«Наш форум – это площадка, которая объединяет представителей предпринимательского сообщества и региональных органов власти, на которой мы совместно обсуждаем проблемы и способы решения этих проблем. Главная цель – сделать так, чтобы в нашем регионе развитие предпринимательства было эффективным, чтобы предпринимателям это доставляло удовольствие, а контрольно-надзорные органы не стремились к тому, чтобы привлечь их к ответственности», — отметил руководитель компании и инициатор проведения форума Эльвис Джалилов.

В ходе пленарного заседания участники обсудили новые реалии, актуальные для предпринимательского сообщества, после чего началась работа по тематическим секциям.

Секция «Государственная защита бизнеса: новые реалии, возможности и вызовы» была посвящена изменениям налогового законодательства, обработке персональных данных, противодействию теневой занятости, контролю и надзору в сфере соблюдения прав предпринимателей. На секции «Меры поддержки для предпринимателей Самарской области» рассказали об инструментах господдержки малого и среднего бизнеса в Самарской области, о статусе малых технологических компаний, грантовых программах Фонда содействия инновациям.

Секция «Финансовая и юридическая безопасность бизнеса» осветила тему налоговых и уголовных рисков: при ведении бизнеса, налоговых спорах, аудите, а также систему правовой охраны интеллектуальной собственности. Секция «Инструменты развития бизнеса» сосредоточилась на прикладных вопросах: ИИ в сфере управления, использования CRM, реклама, продажи.

Всего в работе Второго форума приняло участие более 200 предпринимателей. Предложения предпринимателей по итогам форума будут собраны в единый перечень предложений, который будет направлен в Минэкономразвития региона для рассмотрения.

«Успешный бизнес, на мой взгляд, – это в первую очередь правильные человеческие коммуникации. Если налажено общение, то будут идеи, будут решения и новые проекты, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Поэтому мы поддержали инициативу нашего резидента по организации этого форума. День защиты бизнеса – прекрасная площадка для прямого общения бизнесменов друг с другом, с государственными органами».

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список