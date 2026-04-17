В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»

В конгресс-центре технопарка «Жигулёвская долина» состоялся второй региональный форум «День защиты бизнеса». Он объединил ведущих экспертов, предпринимателей, представителей власти, надзорных инстанций для обсуждения актуальных вызовов и решений для современного бизнеса, изменений в законодательстве и практике их применений.

Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк поприветствовал участников форума от имени губернатора Вячеслава Федорищева. «Малый и средний бизнес – это фундамент экономики Самарской области. Вы обеспечиваете занятость, формируете конкурентную среду и создаете востребованные товары и услуги. Наша задача – убрать существующие барьеры, создать благоприятные условия для работы и развития предпринимателей. Во многом этим задачам и посвящен сегодняшний форум, – подчеркнул он. – Частная инициатива, которая направлена на общественное благо, — это очень здорово. И, я надеюсь, что в будущем форум будет развиваться, обретать новых слушателей, новых спикеров и раскрывать новые темы для бизнеса, в первую очередь».

Павел Финк также напомнил предпринимателям о региональных институтах развития бизнеса, специалисты которых всегда готовы проконсультировать и помочь с привлечением инструментов господдержки. Это сеть центров «Мой бизнес», Агентство по привлечению инвестиций, технопарк «Жигулевская долина» и др.

Программа форума включала практические рекомендации от юристов и представителей госорганов, разбор реальных кейсов и эффективных стратегий защиты бизнеса. Организатором события является ООО «Единый центр интеллектуальной собственности»

«Наш форум – это площадка, которая объединяет представителей предпринимательского сообщества и региональных органов власти, на которой мы совместно обсуждаем проблемы и способы решения этих проблем. Главная цель – сделать так, чтобы в нашем регионе развитие предпринимательства было эффективным, чтобы предпринимателям это доставляло удовольствие, а контрольно-надзорные органы не стремились к тому, чтобы привлечь их к ответственности», — отметил руководитель компании и инициатор проведения форума Эльвис Джалилов.

В ходе пленарного заседания участники обсудили новые реалии, актуальные для предпринимательского сообщества, после чего началась работа по тематическим секциям.

Секция «Государственная защита бизнеса: новые реалии, возможности и вызовы» была посвящена изменениям налогового законодательства, обработке персональных данных, противодействию теневой занятости, контролю и надзору в сфере соблюдения прав предпринимателей. На секции «Меры поддержки для предпринимателей Самарской области» рассказали об инструментах господдержки малого и среднего бизнеса в Самарской области, о статусе малых технологических компаний, грантовых программах Фонда содействия инновациям.

Секция «Финансовая и юридическая безопасность бизнеса» осветила тему налоговых и уголовных рисков: при ведении бизнеса, налоговых спорах, аудите, а также систему правовой охраны интеллектуальной собственности. Секция «Инструменты развития бизнеса» сосредоточилась на прикладных вопросах: ИИ в сфере управления, использования CRM, реклама, продажи.

Всего в работе Второго форума приняло участие более 200 предпринимателей. Предложения предпринимателей по итогам форума будут собраны в единый перечень предложений, который будет направлен в Минэкономразвития региона для рассмотрения.

«Успешный бизнес, на мой взгляд, – это в первую очередь правильные человеческие коммуникации. Если налажено общение, то будут идеи, будут решения и новые проекты, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Поэтому мы поддержали инициативу нашего резидента по организации этого форума. День защиты бизнеса – прекрасная площадка для прямого общения бизнесменов друг с другом, с государственными органами».

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.