Студотряды собрали 70 000 легковых автомобилей в рамках зимнего трудового проекта «АВТОВАЗ»

В Тольятти, Самарской области, Российские студенческие отряды (РСО) завершили работу на межрегиональном трудовом проекте «АВТОВАЗ». Более 100 студентов из 5 регионов страны трудились на производстве акционерного общества «АВТОВАЗ».

«Работа на современном производстве — это путь становления настоящего профессионала. Студенческие отряды здесь получают не только технические знания, но и те важные качества, которые формируют характер: дисциплину, умение работать в команде, стремление к совершенству. Работодателем создаются все условия, чтобы ребята могли вырасти в высококвалифицированных специалистов и внести свой вклад в развитие АВТОВАЗа и всего отечественного автопрома», — прокомментировал руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал системный запрос на квалифицированные кадры в различных отраслях, подчеркивая, что кадровое обеспечение экономики - один из приоритетов региона. Такие инициативы, как трудовой проект «АВТОВАЗа» реализованный совместно с Российскими студенческими отрядами, позволяют соединить теорию с практикой. Межрегиональный студенческий производственный проект объединил более 100 студентов из разных уголков России. В их числе представители студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс), Республики Башкортостан. Молодые люди успели внести вклад в сбор более 70 000 легковых автомобилей разных марок, которые уже сейчас колесят по всей территории нашей страны. За время проекта участники получили трудовой опыт и внесли свой вклад в развитие автомобильной промышленности, получили полезные знания и опыт, которые станут фундаментом их дальнейшей карьеры.

В торжественном закрытии зимнего межрегионального студенческого проекта приняли участие представители АО «АВТОВАЗ» и Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Лучшим отрядом по совокупности показателей стал студенческий производственный отряд «Разгон» из Кемеровской области.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

фото: Самарские студенческие отряды