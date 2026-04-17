18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Студотряды собрали 70 000 легковых автомобилей в рамках зимнего трудового проекта «АВТОВАЗ»

В Тольятти, Самарской области, Российские студенческие отряды (РСО) завершили работу на межрегиональном трудовом проекте «АВТОВАЗ». Более 100 студентов из 5 регионов страны  трудились на производстве акционерного общества «АВТОВАЗ».
«Работа на современном производстве — это путь становления настоящего профессионала. Студенческие отряды здесь получают не только технические знания, но и те важные качества, которые формируют характер: дисциплину, умение работать в команде, стремление к совершенству. Работодателем создаются все условия, чтобы ребята могли вырасти в высококвалифицированных специалистов и внести свой вклад в развитие АВТОВАЗа и всего отечественного автопрома», — прокомментировал руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал системный запрос на квалифицированные кадры в различных отраслях, подчеркивая, что кадровое обеспечение экономики - один из приоритетов региона. Такие инициативы, как трудовой проект «АВТОВАЗа» реализованный совместно с  Российскими студенческими отрядами, позволяют соединить теорию с практикой. Межрегиональный студенческий производственный проект объединил более 100 студентов из разных уголков России. В их числе представители студенческих отрядов Самарской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области (Кузбасс), Республики Башкортостан. Молодые люди успели внести вклад в сбор более 70 000 легковых автомобилей разных марок, которые уже сейчас колесят по всей территории нашей страны. За время проекта участники получили трудовой опыт  и внесли свой вклад в развитие автомобильной промышленности, получили полезные знания и опыт, которые станут фундаментом их дальнейшей карьеры.
В торжественном закрытии зимнего межрегионального студенческого проекта приняли участие представители АО «АВТОВАЗ» и Самарского регионального отделения Российских студенческих отрядов.
Лучшим отрядом по совокупности показателей стал студенческий производственный отряд «Разгон» из Кемеровской области.
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

фото: Самарские студенческие отряды

Новости по теме
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
17 апреля 2026, 17:15
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России. Общество
141
В Тольятти в рамках «Спартакиады-2026», посвящённой 100-летию Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», прошли соревнования по настольному теннису среди коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности.
17 апреля 2026, 15:56
Сотрудники полиции Тольятти приняли участие в соревнованиях по настольному теннису
В Тольятти в рамках «Спартакиады-2026», посвящённой 100-летию Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», прошли соревнования по настольному... Спорт
170
В четверг, 16 апреля, в рамках рабочего визита в Тольятти губернатор Вячеслав Федорищев посетил школу №74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова.
16 апреля 2026, 21:19
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил тольяттинскую школу №74 
В четверг, 16 апреля, в рамках рабочего визита в Тольятти губернатор Вячеслав Федорищев посетил школу №74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича... Политика
653
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список