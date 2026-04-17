В губернии отметят Национальный день донора крови

20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоятся мероприятия, приуроченные к этому дню. (18+)



Все желающие, регулярные доноры и те, кто только хочет присоединиться, могут принять участие в мероприятиях по адресам:

- Самара: ул. Ново-Садовая, 156 (с 8:00 до 13:00).

- Тольятти: Московский проспект, 19 (с 7:30 до 12:30).

- Сызрань: ул. Солнечная, 40 (с 8:00 до 13:00).



В этом году праздник пройдёт под девизом «Доноры единой страны!». Для участников будет организована фотозона, праздничная атмосфера, беспроигрышная лотерея и памятные подарки.



20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови - праздник, посвящённый тем, кто безвозмездно сдаёт кровь ради спасения жизней, и медицинскому персоналу, обеспечивающему работу службы крови.



Более 190 лет назад, 20 апреля 1832 года, в России было впервые успешно проведено переливание крови: петербургский акушер Андрей Вольф спас роженицу, перелив ей кровь её мужа. Этот день стал отправной точкой для развития донорства в нашей стране.



"Только за прошлый год пациентам Самарской области было проведено более 100 тысяч переливаний компонентов донорской крови, помощь получили свыше 25 тысяч человек" - отметила директор станции Елена Кудинова.



Приглашаем всех желающих, кто старше 18 лет и у кого отсутствуют противопоказания к донорству, принять участие в мероприятии! Подробнее о том, как подготовиться к донации и какие есть противопоказания, можно ознакомиться на сайте donorsamara.ru.

