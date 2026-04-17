В Самаре на улице Ленинградской открылась «Винная ярмарка»

18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на улице Ленинградской открылась «Винная ярмарка»

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), начала работу «Винная ярмарка».

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), начала работу «Винная ярмарка». Мероприятие организовано «Ярмарочным союзом» при поддержке Минпромторга РФ и проходит в рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина по продвижению отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке.
«Открытие «Винной ярмарки» в Самаре - важный шаг в развитии винодельческой отрасли региона. Как пилотный регион федерального проекта Минпромторга России, Самарская область демонстрирует успешный опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Ярмарка продвигает продукцию под брендами «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт», включая винодельню DENISOV WINERY и уникальные гастрономические деликатесы. Это укрепляет связи производителей, сетей и потребителей, стимулируя товарооборот и культуру вина», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Активным участником ярмарки является участник региональных проектов «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», самая северная винодельня России - «Денисов» из Безенчукского района. Также здесь представлена продукция местных производителей сыров, мясных деликатесов и сладостей.
 «Уже сложился прекрасный стереотип, что в Самаре открывается наш ярмарочный сезон и здесь же мы его закрываем, - поделился председатель «Ярмарочного союза» Сергей Комаров. - Это уже пятый винный сезон, который мы открываем в России. Я поздравляю всех с этим маленьким юбилеем. Здесь только отечественные вина, есть новинки. Например, ваша региональная винодельня представила вино из красных сортов винограда, из которого раньше в регионе вино не производили».
Гости ярмарки смогут не только продегустировать и приобрести вина напрямую у производителей без посредников, но и принять участие в насыщенной программе: мастер-классах, розыгрышах, винном казино, а также насладиться живой музыкой.
 «Здесь очень приятная атмосфера. Я была в прошлом году и по-настоящему хотела вновь оказаться здесь. Мне нравится, что появляются российские винодельни, продукция которых очень даже интереснее импортных. Я рада, что они развиваются», - поделилась впечатлениями гостья ярмарки Елена.
Ярмарка будет работать до 30 апреля. Вход свободный. За анонсами мероприятий ярмарки можно следить здесь: https://vk.com/vinyarm. 

 

Фото: Минпромторг Самарской области

