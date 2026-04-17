В Самаре на улице Ленинградской открылась «Винная ярмарка»

Сегодня, 17 апреля 2026 года, в центре Самары, на улице Ленинградской (вдоль дома 64), начала работу «Винная ярмарка». Мероприятие организовано «Ярмарочным союзом» при поддержке Минпромторга РФ и проходит в рамках реализации поручения Президента России Владимира Путина по продвижению отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке.

«Открытие «Винной ярмарки» в Самаре - важный шаг в развитии винодельческой отрасли региона. Как пилотный регион федерального проекта Минпромторга России, Самарская область демонстрирует успешный опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Ярмарка продвигает продукцию под брендами «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт», включая винодельню DENISOV WINERY и уникальные гастрономические деликатесы. Это укрепляет связи производителей, сетей и потребителей, стимулируя товарооборот и культуру вина», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Активным участником ярмарки является участник региональных проектов «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области», самая северная винодельня России - «Денисов» из Безенчукского района. Также здесь представлена продукция местных производителей сыров, мясных деликатесов и сладостей.

«Уже сложился прекрасный стереотип, что в Самаре открывается наш ярмарочный сезон и здесь же мы его закрываем, - поделился председатель «Ярмарочного союза» Сергей Комаров. - Это уже пятый винный сезон, который мы открываем в России. Я поздравляю всех с этим маленьким юбилеем. Здесь только отечественные вина, есть новинки. Например, ваша региональная винодельня представила вино из красных сортов винограда, из которого раньше в регионе вино не производили».

Гости ярмарки смогут не только продегустировать и приобрести вина напрямую у производителей без посредников, но и принять участие в насыщенной программе: мастер-классах, розыгрышах, винном казино, а также насладиться живой музыкой.

«Здесь очень приятная атмосфера. Я была в прошлом году и по-настоящему хотела вновь оказаться здесь. Мне нравится, что появляются российские винодельни, продукция которых очень даже интереснее импортных. Я рада, что они развиваются», - поделилась впечатлениями гостья ярмарки Елена.

Ярмарка будет работать до 30 апреля. Вход свободный. За анонсами мероприятий ярмарки можно следить здесь: https://vk.com/vinyarm.

