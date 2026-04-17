Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 8100 выездов в 2025 году провела паллиативная служба областного онкодиспансера 

229
В отделении выездной патронажной службы областного онкологического диспансера работает 5 бригад, выполняющих врачебно-сестринские и сестринские визиты.

Работа отделения патронажной паллиативной медицинской помощи Самарского областного клинического онкологического диспансера организована по принципу выездной службы.

В отделении выездной патронажной службы областного онкологического диспансера работает 5 бригад, выполняющих врачебно-сестринские и сестринские визиты, в том числе с участием медицинского психолога. В автопарке службы 3 специализированных автомобиля, благодаря которым специалисты оперативно добираются до пациентов, своевременно проводят необходимые манипуляции и перевозят медицинское оборудование, что напрямую влияет на доступность и качество оказываемой помощи.

Сотрудники отделения не только обеспечивают квалифицированное медицинское наблюдение и симптоматическое лечение на дому, но и предоставляют психологическую поддержку родственникам пациентов. За 2025 год было осуществлено 5000 врачебных и 3100 сестринских выездов к паллиативным онкологическим пациентам, проживающим на территории г.о. Самара.

«Наше отделение представлено выездной службой, ориентированной на жителей городского округа Самара, поэтому возможность оперативно добираться до пациентов имеет для нас большое значение. Благодаря автомобилям для нужд отделения, помощь стала более доступной для пациентов. Специалисты выезжают для наблюдения, выполнения малых хирургических вмешательств, симптоматического лечения и коррекции болевого синдрома. Также специалисты обучают родственников простым медицинским манипуляциям», – рассказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением выездной патронажной паллиативной медицинской помощи онкологическим больным Самарского областного клинического онкологического диспансера Эльмира Акамова.

Паллиативная помощь занимает важное место в поддержке онкологических пациентов. Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото: минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
