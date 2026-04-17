Более 8100 выездов в 2025 году провела паллиативная служба областного онкодиспансера 

Работа отделения патронажной паллиативной медицинской помощи Самарского областного клинического онкологического диспансера организована по принципу выездной службы.

В отделении выездной патронажной службы областного онкологического диспансера работает 5 бригад, выполняющих врачебно-сестринские и сестринские визиты, в том числе с участием медицинского психолога. В автопарке службы 3 специализированных автомобиля, благодаря которым специалисты оперативно добираются до пациентов, своевременно проводят необходимые манипуляции и перевозят медицинское оборудование, что напрямую влияет на доступность и качество оказываемой помощи.

Сотрудники отделения не только обеспечивают квалифицированное медицинское наблюдение и симптоматическое лечение на дому, но и предоставляют психологическую поддержку родственникам пациентов. За 2025 год было осуществлено 5000 врачебных и 3100 сестринских выездов к паллиативным онкологическим пациентам, проживающим на территории г.о. Самара.

«Наше отделение представлено выездной службой, ориентированной на жителей городского округа Самара, поэтому возможность оперативно добираться до пациентов имеет для нас большое значение. Благодаря автомобилям для нужд отделения, помощь стала более доступной для пациентов. Специалисты выезжают для наблюдения, выполнения малых хирургических вмешательств, симптоматического лечения и коррекции болевого синдрома. Также специалисты обучают родственников простым медицинским манипуляциям», – рассказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением выездной патронажной паллиативной медицинской помощи онкологическим больным Самарского областного клинического онкологического диспансера Эльмира Акамова.

Паллиативная помощь занимает важное место в поддержке онкологических пациентов. Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

