В Кошкинском районе работают два новых объекта здравоохранения

В Кошкинском районе благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" построены два объекта: офис врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерский пункт в селе Мамыково. Новые подразделения позволили значительно улучшить доступность и качество первичной помощи для жителей отдалённых населённых пунктов.

В ФАПе села Мамыково работает опытный фельдшер. Она оказывает медицинскую помощь более 140 жителям, в том числе жителям поселка Вишнёвки. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.

В селе Орловка построен современный офис врача общей практики, в котором работает молодой специалист-врач-терапевт, и оказывает медицинскую помощь более чем 1100 жителям.

«Орловка является крупным селом, где расположен один из самых больших животноводческих комплексов – племенной завод, известный всей области своей молочной продукцией. Теперь жители и сотрудники предприятия могут проходить периодические медосмотры и первый этап диспансеризации в современном здании», — отметил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Только в этом году в Самарской области за счёт федерального и областного бюджетов появятся 26 новых ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

