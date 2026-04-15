В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире.
Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Приволжском районе
Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
30 апреля в КРЦ «Звезда» состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.  
Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре
В ИК №6 в ходе досмотра грузового автомобиля в кабине транспортного средства за пассажирским сиденьем были обнаружены и изъяты запрещённые предметы.
В исправительная колония №6 пресечена попытка доставки запрещённых предметов
25 апреля в 12.00 и 16.00 в Самарском театре драмы спектакль «Маленький принц».
Самарский театр драмы: спектакли по «Пушкинской карте» в апреле и мае
В рамках мероприятий по сохранению и озеленению парков и общественных пространств Самары в парке Победы проведут масштабное озеленение — высадят крупномерные деревья.
90 деревьев высадят в самарском парке Победы
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Кошкинском районе работают два новых объекта здравоохранения

В селе Орловка построен современный офис врача общей практики, в котором работает молодой специалист-врач-терапевт, и оказывает медицинскую помощь более чем 1100 жителям.

В Кошкинском районе благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" построены два объекта: офис врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерский пункт в селе Мамыково. Новые подразделения позволили значительно улучшить доступность и качество первичной помощи для жителей отдалённых населённых пунктов.

В ФАПе села Мамыково работает опытный фельдшер. Она оказывает медицинскую помощь более 140 жителям, в том числе жителям поселка Вишнёвки. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.

«Орловка является крупным селом, где расположен один из самых больших животноводческих комплексов – племенной завод, известный всей области своей молочной продукцией. Теперь жители и сотрудники предприятия могут проходить периодические медосмотры и первый этап диспансеризации в современном здании», — отметил главный врач Кошкинской больницы Виталий Салманидин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Только в этом году в Самарской области за счёт федерального и областного бюджетов появятся 26 новых ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

