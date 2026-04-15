Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля

Уехать на дачи самарцы смогут с автостанции «Аврора» и Пригородного автовокзала, от завода «Металлург» и Дома Печати, с площади им. Кирова (остановка на ул. Физкультурной) и Хлебной площади, с улицы Георгия Димитрова в 14 микрорайоне (остановка «Улица Георгия Димитрова»), из поселка Управленческого (остановка «Поселок Управленческий», посадка от ДК), а также с проспекта Ленина (остановка в районе ул. Первомайской).

Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты.

Обращаем внимание пассажиров, что в дни религиозных праздников (19 апреля – Красная горка, 21 апреля – Радоница и 30 мая – Троицкая родительская суббота) и в День Победы перевозки к садово-дачным массивам осуществляться не будут – автобусы задействуют для организации рейсов к городским кладбищам.

С перечнем дачных маршрутов, предусмотренных в 2026 году, можно ознакомиться на сайте администрации города Самары samadm.ru/media/news.... Информация о времени отправления автобусов будет дополнительно размещена на начальных пунктах маршрутов и в социальных сетях компании «Самара Авто Газ».