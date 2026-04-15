Ночью в Челно-Вершинском районе горела надворная постройка с сеном

14 апреля в 23:35 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Каменный Брод на улице Садовой произошел пожар.

На место происшествия оперативно был направлен расчет пожарно-спасательной части № 143 Отряда № 42.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит надворная постройка с сеном внутри на площади 65 квадратных метров.

На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.

Локализация пожара была объявлена в 23:42, ликвидация открытого горения в 00:02, а в 02:19 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Причины пожара устанавливаются.