18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В Сергиевском и Хворостянском районах горели мусор и трава

16 апреля в 16 часов 28 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в поселке Красные Дубки горит трава. К месту вызова были направлены один пожарный расчет пожарно-спасательной части № 109 в количестве 3 человек личного состава и добровольная пожарная команда сельского поселения Воротнее в количестве 2 человек. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров. В 17 часов 00 минут пожар был локализован, в 20 часов 20 минут – объявлена ликвидация пожара. На тушение подавались 2 ствола «Б» и 1 противопожарный ранец.

В тот же день в Хворостянском районе в 17 часов 45 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Масленниково на улице Мира.
К месту вызова в 17 часов 45 минут были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей № 121 Отряда № 45 и № 154 Отряда № 44. По прибытии в 18 часов 4 минуты огнеборцы установили, что горит мусор на площади 150 квадратных метров. В 18 часов 20 минут была объявлена локализация пожара, через 15 минут – ликвидация открытого горения, в 19 часов 40 минут - зафиксирована полная ликвидация пожара. В тушение пожара принимали участие 8 человек личного состава, задействованы 2 единицы основной пожарной техники, поданы 2 ствола «Б».
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожаров устанавливаются.

