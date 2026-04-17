В Сергиевском и Хворостянском районах горели мусор и трава

16 апреля в 16 часов 28 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение: в поселке Красные Дубки горит трава. К месту вызова были направлены один пожарный расчет пожарно-спасательной части № 109 в количестве 3 человек личного состава и добровольная пожарная команда сельского поселения Воротнее в количестве 2 человек. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров. В 17 часов 00 минут пожар был локализован, в 20 часов 20 минут – объявлена ликвидация пожара. На тушение подавались 2 ствола «Б» и 1 противопожарный ранец.

В тот же день в Хворостянском районе в 17 часов 45 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Масленниково на улице Мира.

К месту вызова в 17 часов 45 минут были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательных частей № 121 Отряда № 45 и № 154 Отряда № 44. По прибытии в 18 часов 4 минуты огнеборцы установили, что горит мусор на площади 150 квадратных метров. В 18 часов 20 минут была объявлена локализация пожара, через 15 минут – ликвидация открытого горения, в 19 часов 40 минут - зафиксирована полная ликвидация пожара. В тушение пожара принимали участие 8 человек личного состава, задействованы 2 единицы основной пожарной техники, поданы 2 ствола «Б».

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожаров устанавливаются.