Более 900 студентов профобразовательных организаций стали участниками «Самарской студенческой весны»

В Самарской области завершилось одно из направлений «Самарской студенческой весны» – фестиваль творчества, объединяющий студентов профессиональных образовательных организаций.

В Самарской области завершилось одно из направлений «Самарской студенческой весны» – фестиваль творчества, объединяющий студентов профессиональных образовательных организаций. За время проведения семи конкурсных дней Фестиваль встретил на своей сцене более 940 студентов из 27 муниципалитетов области.
Фестиваль «Самарская студенческая весна – 2026» проводится при поддержке Правительства Самарской области, в рамках реализации Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» — крупнейшего молодёжного творческого проекта Российского Союза Молодежи, который ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.
В 2026 г. масштабная экосистема Фестиваля «Самарская студенческая весна» открыла направление, ориентированное на поддержку творчества студентов профессиональных образовательных организаций. Семь конкурсных выездных дней охватили шесть площадок региона: Тольятти, Нефтегорск, Сызрань, посёлок Серноводск, Новокуйбышевск и Самару. Каждая площадка стала местом притяжения жителей из близлежащих населенных пунктов, что позволило расширить географию Фестиваля и увидеть многообразие творческих коллективов Самарской области.
«Самарская студенческая весна сделала важный шаг, включив для студентов профессиональных образовательных организаций отдельное направление Фестиваля, а также внедрив формат выездных мероприятий. В этом году мы получили значительное количество заявок, что наглядно демонстрирует высокую заинтересованность молодёжи в творческой самореализации. Ярким подтверждением стал первый конкурсный день в городе Самаре — на сцене были представлены 72 творческих номера, демонстрирующих высокий потенциал студентов региона», — отметила руководитель проекта «Самарская студенческая весна» Елена Кудашова.
За время проведения фестиваля было представлено 226 творческих номеров, из которых 96 получили высокую оценку экспертной комиссии: 58 участников удостоены звания дипломанта, 38 — стали лауреатами.
Также студенты профессиональных образовательных организаций выступили наравне с представителями вузов и ярко проявили себя в современных направлениях: «Арт», «Видео», «Медиа» и «Мода». В ближайшее время зрители смогут оценить работы участников в новой подноминации — «Электронная музыка и диджеинг», а познакомиться с именами лауреатов и дипломантов данных направлений можно в официальном сообществе Фестиваля Вконтакте.
Итоги Фестиваля будут подведены на гала-концерте «Самарской студенческой весны», где выступят артисты лучших номеров и будут названы победители регионального этапа. А также из числа Лауреатов Фестиваля будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе. В этом году для студентов профессиональных образовательных организаций он пройдет с 8 по 13 июня в г. Хабаровск.

 

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

Новости по теме
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
17 апреля 2026, 18:31
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30.  Общество
46
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
17 апреля 2026, 17:57
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах. Общество
103
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
17 апреля 2026, 17:45
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных». Общество
99
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список