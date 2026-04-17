Более 900 студентов профобразовательных организаций стали участниками «Самарской студенческой весны»

В Самарской области завершилось одно из направлений «Самарской студенческой весны» – фестиваль творчества, объединяющий студентов профессиональных образовательных организаций. За время проведения семи конкурсных дней Фестиваль встретил на своей сцене более 940 студентов из 27 муниципалитетов области.

Фестиваль «Самарская студенческая весна – 2026» проводится при поддержке Правительства Самарской области, в рамках реализации Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» — крупнейшего молодёжного творческого проекта Российского Союза Молодежи, который ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.

В 2026 г. масштабная экосистема Фестиваля «Самарская студенческая весна» открыла направление, ориентированное на поддержку творчества студентов профессиональных образовательных организаций. Семь конкурсных выездных дней охватили шесть площадок региона: Тольятти, Нефтегорск, Сызрань, посёлок Серноводск, Новокуйбышевск и Самару. Каждая площадка стала местом притяжения жителей из близлежащих населенных пунктов, что позволило расширить географию Фестиваля и увидеть многообразие творческих коллективов Самарской области.

«Самарская студенческая весна сделала важный шаг, включив для студентов профессиональных образовательных организаций отдельное направление Фестиваля, а также внедрив формат выездных мероприятий. В этом году мы получили значительное количество заявок, что наглядно демонстрирует высокую заинтересованность молодёжи в творческой самореализации. Ярким подтверждением стал первый конкурсный день в городе Самаре — на сцене были представлены 72 творческих номера, демонстрирующих высокий потенциал студентов региона», — отметила руководитель проекта «Самарская студенческая весна» Елена Кудашова.

За время проведения фестиваля было представлено 226 творческих номеров, из которых 96 получили высокую оценку экспертной комиссии: 58 участников удостоены звания дипломанта, 38 — стали лауреатами.

Также студенты профессиональных образовательных организаций выступили наравне с представителями вузов и ярко проявили себя в современных направлениях: «Арт», «Видео», «Медиа» и «Мода». В ближайшее время зрители смогут оценить работы участников в новой подноминации — «Электронная музыка и диджеинг», а познакомиться с именами лауреатов и дипломантов данных направлений можно в официальном сообществе Фестиваля Вконтакте.

Итоги Фестиваля будут подведены на гала-концерте «Самарской студенческой весны», где выступят артисты лучших номеров и будут названы победители регионального этапа. А также из числа Лауреатов Фестиваля будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе. В этом году для студентов профессиональных образовательных организаций он пройдет с 8 по 13 июня в г. Хабаровск.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области