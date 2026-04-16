Минцифры: ИИ в России нужно цензурировать
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». Мероприятие прошло в Тольятти с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Самарской области Виктора Казакова, участника федеральной кадровой программы «Время героев», генерального директора «НПЦ БАС Самара» Константина Яшина, глав и председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов, глав поселений. Членами ассоциации являются все муниципальные образования Самарской области.

«Сегодня я вижу, насколько изменилась ситуация. Местное самоуправление продолжает развиваться в лучшую сторону. Я вижу чуткое отношение администрации области к местному самоуправлению, к людям, которые здесь работают», — отметил депутат Государственной Думы Виктор Казаков.

Вячеслав Федорищев обозначил участникам Совета муниципальных образований ключевые задачи совместной работы: «Самое главное для нас — вместе отрабатывать единый подход к решению тех проблем и задач, которые перед нами стоят».

Первый приоритет — это поддержка участников специальной военной операции. «У нас эта работа поставлена давно, очень правильно, я знаю по многим примерам, когда трудности, которые возникают в нашей жизни у семей участников СВО, у наших ребят, решались благодаря вашей личной инициативе. Прошу здесь не сбавлять усилия», — подчеркнул губернатор.

Второе не менее важное направление — обеспечение сбалансированности бюджета и экономической стабильности. «Бюджет Самарской области 2026 года и последующих периодов стабилен, сбалансирован, мы имеем возможность при любом сценарии развития событий обеспечивать все наши социальные обязательства, —  сказал глава региона. – Но сейчас мы более внимательно относимся к нашим расходам. Ключевые решения приняты, мною подписан указ о бюджетной консолидации. Там очень простые вещи изложены. Не срезать все подряд, а по-умному распоряжаться средствами, приоритеты расставлять, исходя из социальных обязательств, из важнейшего направления обеспечения безопасности нашего региона и социального развития». Расходование средств должно стать более эффективным.

Третье – это подготовка к празднованию Дня Победы и чествование ветеранов. «Мы можем вместе с вами принимать решения относительно масштаба массовых мероприятий исходя из вопросов обеспечения безопасности. Но внимание, забота, поддержка ветеранов должны только наращиваться», — считает Вячеслав Федорищев.

Еще один важный приоритет – проактивность и пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности, учитывая попытки противника дестабилизировать обстановку.

Губернатор поблагодарил участников мероприятия за работу: «У вас работа сложнейшая. Но я точно знаю, что те, кто работает, по-настоящему воспринимают это как правильную, благодарную, благородную миссию. Причем на всех уровнях, но на муниципальном это особенно чувствуется. Я вам желаю, чтобы в работе всегда был драйв. Было настоящее желание менять жизнь вокруг к лучшему, настоящее желание развиваться — и личностно, и как коллектив».

Он поздравил всех с наступающим праздником – Днем местного самоуправления, который установлен Указом Президента РФ Владимира Путина и будет отмечаться 21 апреля. Также вручил отличившимся работникам системы МСУ награды: почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Самарской области», почетные знаки Губернатора Самарской области «За служение людям», «За заслуги в наставничестве», «За содействие Вооруженным Силам РФ» III степени, почетные грамоты и благодарности.

«Местное самоуправление – это база, на которой держится вся власть. В свою очередь, Ассоциация – не просто площадка для встреч. Это реальный механизм, который помогает муниципалитетам обмениваться опытом, решать общие проблемы и выходить с инициативами на региональный и федеральный уровень. Как депутат Государственной Думы я знаю: многие полезные законы начинали свой путь именно здесь, в таких советах. Без обратной связи с мест, без понимания реальной ситуации на земле любое решение будет пустым. Поэтому поддержка муниципального самоуправления, развитие его кадрового и финансового потенциала – один из приоритетов «Единой России», — отметил депутат Госдумы Виктор Казаков.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026, 18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля. Политика
213
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
886
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля. Политика
1060
В центре внимания
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
137
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
191
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
204
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
214
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
334
Весь список