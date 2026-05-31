Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца
Трое пострадали в ДТП в Сергиевском районе
12-летний мальчик, управляя электросамокатом, попал в ДТП в Новокуйбышевске
В Самаре изменятся правила парковок для многодетных семей
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО

Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел 30 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

В течение дня в здании библиотеки работали тематические площадки, мастер-классы, выставки, экскурсии и интерактивы, а также музыкальные и театральные представления.

Гости фестиваля не просто читали — они играли, слушали, обсуждали и творили новое. Сотни вдохновлённых читателей сегодня прошли по лабиринтам библиотеки, встретились с любимыми писателями, погрузились в музыку, спектакли и литературу с головой.

Приглашенными гостями фестиваля стали писатели Марина Москвина, Дарья Донцова, Татьяна Толстая, Андрей Геласимов.

Одним из самых необычных пространств фестиваля стала площадка "Игры разума" (6+), которую приготовила Самарская областная библиотека для слепых. Гости получили возможностьознакомиться с играми, адаптированными для незрячих и слабовидящих.

На площадке «Классики и современники» была организована книжная ярмарка. Свои товары представили издательства и торговые компании из Москвы, Самары, Новокузнецка и Саратова. Посетители получат возможность купить книжные новинки и редкие издания, которые сложно найти в магазинах.

Фото Дильдина Светлана

