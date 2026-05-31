Трое пострадали в ДТП в Сергиевском районе

30 мая в Сергиевском районе в 14:56 64-летний мужчина, управляя автомобилем Omoda C5, двигался по второстепенной автодороге «Сергиевск - Чекалино - Русская селитьба - Большая Чесноковка» со стороны Сергиевска в направлении Красного Яра. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении тягачу Shacman в составе прицепа, под управлением 33-летнего мужчины, движущемуся по главной автодороге "Обход с. Сергиевск" со стороны автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» в направлении Сургута. Водителю Omoda и его пассажирам - 59-летней женщине и 32-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.