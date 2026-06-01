Ветераны СВО Самарской области получат гранты на развитие фермерства

В Самарской области стартовал пилотный проект «Агромотиватор» — механизм государственной грантовой поддержки, направленный на социальную адаптацию ветеранов СВО и их вовлечение в развитие агропромышленного комплекса. Финансирование предоставляется на конкурсной основе в рамках государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Одним из первых участников конкурса на получение грантовой поддержки стал житель Кинельского района Андрей Горбунов, который планирует организовать современное хозяйство по выращиванию чеснока – культуры, пользующейся высоким спросом в рамках стратегии импортозамещения.

Под проект уже арендовано 5 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, техника предоставляется в безвозмездное пользование. Средства гранта позволят фермеру расширить машинно-тракторный парк и уверенно преодолеть наиболее сложный стартовый этап становления бизнеса.

«Грант поможет очень сильно. Начинающим фермерам без поддержки требуются колоссальные собственные средства, плюс необходим опыт. С помощью гранта первоначальный этап пройти будет проще», – рассказал Андрей Горбунов, участник СВО.

Программа предусматривает не только финансовую поддержку, но и комплексное наставничество, а также доступ к ресурсам регионального АПК. Кураторство проекта обеспечивают специалисты подведомственного учреждения министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, представители муниципалитетов и отраслевых научных учреждений.

«Мы принимали непосредственное участие в подготовке проекта: проработали вопросы по технике, расходам и грантовой поддержке. Научные учреждения возьмут на себя технологическое сопровождение. Кроме того, с моей стороны будет закреплён специалист управления сельского хозяйства, который будет курировать работу по всем направлениям», – сообщил Евгений Хрисанов, руководитель управления сельского хозяйства Кинельского района.

В рамках пилотного отбора на рассмотрение поступили четыре заявки от ветеранов СВО из Кинельского, Богатовского, Кинель-Черкасского и Сызранского районов. Конкурсная процедура строилась на прозрачных критериях: оценивались приоритетность направления, наличие техники и земельных ресурсов, потенциал создания рабочих мест, а также обязательное условие – отсутствие ранее полученных грантов.

«Мы хотим, чтобы участники СВО, вернувшиеся к мирной жизни, могли реализовать себя на земле, получить до 7 миллионов рублей поддержки, наставничество и реальные перспективы. Отдельно подчеркну: вне зависимости от итогов отбора, мы готовы помочь каждому, кто примет решение работать на сельских территориях», – акцентировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков.

Напомним, комплексная поддержка участников СВО входит в число ключевых социальных приоритетов региона, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. Кроме того, реализация программы «Агромотиватор» окажет существенное влияние на выполнение задач федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в состав национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленных на достижение 95% укомплектованности кадрами предприятий АПК к 2030 году.

Реализация первых проектов «Агромотиватора» позволит привлечь в сельскую местность региона около 20 млн рублей инвестиций, создать новые постоянные рабочие места и ввести в интенсивный оборот свыше 250 гектаров земель сельхозназначения.

