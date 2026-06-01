2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании. 
1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов.
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Всероссийский многожанровый конкурс «Белая дверь» проводится в рамках Фестивального Олимпийского Движения и создан специально для творческой молодёжи России.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 26-й раз прошел Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове.
Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, «Театральный поезд» сделает остановки в 19 городах.
Артисты САТОБ приняли участие в закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии

30 мая солисты оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, Хоровая капелла Тюменской филармонии и Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника представили два шедевра Петра Ильича Чайковского.
Маэстро подчеркнул, что выбор пал на русскую музыку не случайно. Идея коллаборации с Самарским театром родилась из давних дружеских отношений с его художественным руководителем и главным дирижёром Евгением Хохловым. По мнению Юрия Медяника, такая совместная работа интересна обоим коллективам и позволяет вывести искусство на новый уровень.
В первом отделении прозвучала симфоническая фантазия «Франческа да Римини» — одно из самых драматичных сочинений композитора, основанное на сюжете «Божественной комедии» Данте. Второе отделение было отдано последней опере Чайковского — «Иоланта» (в концертном исполнении). Проникновенная история о слепой дочери короля, обретающей зрение благодаря силе любви, стала истинным апофеозом вечера. В этом году исполняется ровно 135 лет со дня премьеры «Иоланты» и 150 лет с момента создания «Франчески да Римини».
Солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича отметили, что получили огромное удовольствие от взаимодействия с Тюменским филармоническим оркестром.
Публика приняла выступление с невероятным восторгом. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены. Бурные аплодисменты и крики «браво» не смолкали несколько минут.

Партии исполнили:
Иоланта – Ольга Добрыдина
Водемон – Дмитрий Крыжский
Роберт – Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области
Король Рене – Иван Григорьев
Эбн – Хакиа – Степан Волков
Марта – Наталья Фризе
Лаура – Екатерина Поздняк
Бригитта – Софья Коляда
Альмерик – Никита Шаров
Бертран – Артём Камалитдинов

Дирижёр – Юрий Медяник, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменской филармонии

Тюменский филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник

Хоровая капелла Тюменской филармонии
Художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин

 

Источник – Тюменская филармония / САТОБ

Фото: Дмитрий Сиялов 

