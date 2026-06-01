Артисты САТОБ приняли участие в закрытии симфонического сезона Тюменской филармонии

30 мая солисты оперы Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, Хоровая капелла Тюменской филармонии и Тюменский филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Медяника представили два шедевра Петра Ильича Чайковского.

Маэстро подчеркнул, что выбор пал на русскую музыку не случайно. Идея коллаборации с Самарским театром родилась из давних дружеских отношений с его художественным руководителем и главным дирижёром Евгением Хохловым. По мнению Юрия Медяника, такая совместная работа интересна обоим коллективам и позволяет вывести искусство на новый уровень.

В первом отделении прозвучала симфоническая фантазия «Франческа да Римини» — одно из самых драматичных сочинений композитора, основанное на сюжете «Божественной комедии» Данте. Второе отделение было отдано последней опере Чайковского — «Иоланта» (в концертном исполнении). Проникновенная история о слепой дочери короля, обретающей зрение благодаря силе любви, стала истинным апофеозом вечера. В этом году исполняется ровно 135 лет со дня премьеры «Иоланты» и 150 лет с момента создания «Франчески да Римини».

Солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича отметили, что получили огромное удовольствие от взаимодействия с Тюменским филармоническим оркестром.

Публика приняла выступление с невероятным восторгом. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены. Бурные аплодисменты и крики «браво» не смолкали несколько минут.

Партии исполнили:

Иоланта – Ольга Добрыдина

Водемон – Дмитрий Крыжский

Роберт – Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области

Король Рене – Иван Григорьев

Эбн – Хакиа – Степан Волков

Марта – Наталья Фризе

Лаура – Екатерина Поздняк

Бригитта – Софья Коляда

Альмерик – Никита Шаров

Бертран – Артём Камалитдинов

Дирижёр – Юрий Медяник, художественный руководитель и главный дирижёр Тюменской филармонии

Тюменский филармонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижёр – Юрий Медяник

Хоровая капелла Тюменской филармонии

Художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин

Источник – Тюменская филармония / САТОБ

Фото: Дмитрий Сиялов