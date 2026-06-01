2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.
175-летия Самарской епархии: в Самаре состоится Крестный ход
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании. 
В Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов.
Первые ЕГЭ в Самаре сдали около 2 тысяч человек
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Полицейские региона провели мероприятия к Международному дню защиты детей
Всероссийский многожанровый конкурс «Белая дверь» проводится в рамках Фестивального Олимпийского Движения и создан специально для творческой молодёжи России.
Юные самарцы завоевали главные награды конкурса «Белая дверь» в Сочи
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО
С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 26-й раз прошел Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове.
Театр «Самарская площадь» вернулся с Международного фестиваля «Мелиховская весна»
Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, «Театральный поезд» сделает остановки в 19 городах.
«Театральный поезд» прибудет в Самару
«Театральный поезд» прибудет в Самару

Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, «Театральный поезд» сделает остановки в 19 городах.

«Театральный поезд» — всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России.   (0+)
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и Президентского фонда культурных инициатив. 
Путешествуя по России на специализированных поездах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу театрального фестиваля, позволяя зрителям насладиться разнообразием жанров и форм искусства.
«Театральный поезд» уже стал одним из самых масштабных культурно-просветительских проектов современной России. Более пяти тысяч артистов – актёров, режиссёров, музыкантов, деятелей культуры – сегодня становятся частью большого творческого пути.  
Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, поезд сделает остановки в 19 городах. Самара была выбран не случайно. Самарская губерния славится уникальной театральной историей. В этом году отмечается важная юбилейная дата – 175-летие Самарской губернии. Символично, что 175 лет назад в Самаре был основан первый театр. Для наших жителей театр всегда был не только местом отдыха, но и местом силы, где рождаются новые смыслы и творческие импульсы.
6 - 7 июня Самара станет одной из ярких остановок всероссийского проекта. В течение этих двух дней горожане смогут посетить спектакли, увидеть выставки, поучаствовать в мастер-классах. Это отличная возможность для жителей и гостей города познакомиться с лучшими традициями театрального искусства. 
6 июня в 9.00 на железнодорожном вокзале пройдет торжественная встреча участников Всероссийского фестиваля. Вокзал в эти дни превратится в большое сценическое пространство. На перроне и в кассовой зоне будут работать артисты самарских театров, а также выставка фоторабот, посвященная СТД РФ, театральному искусству и театральным профессиям. 
Гостей вместе с артистами уличного театра «Пластилиновый дождь» будут встречать волонтеры культуры и детские театральные коллективы губернии.
Творческая  программа в здании вокзала запланирована до 17.00.  А вечером на площадке в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет торжественное открытие самарского этапа Всероссийского проекта «Театральный поезд» и показ спектакля «Барышня-крестьянка» Драматического театра города Вольска. 
6 – 7 июня на площадках театров Мастерская, Самарская площадь, Самарский театр кукол  выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска. 
Например, интерактивное представление для всей семьи по русским народным обрядам и традициям «Жила-была Деревенька» Театра драмы, музыки и поэзии для детей и молодёжи «БалаганчикЪ» из Саратова пройдет в Самарском театре кукол. А Саратовская филармония им. А.Шнитке  на площадке театра для детей и молодежи «Мастерская» покажет мюзикл «Кот в сапогах». 
Вечером 7 июня в здании вокзала состоится интерактивный театрализованный перформанс с участием Розы Хайруллиной, заслуженной артистки  РФ, заслуженной  артистки  Татарстана, лауреата Государственной премии Российской Федерации и талантливыми самарскими артистами из танцевальной школы «Река», Самарского института культуры и искусств, культурного центра «Светлица» и др. В перформансе будут задействованы более 350 артистов. 
В свою очередь самарские театры отправятся на Театральном поезде, чтобы показать зрителям Уфы и Ульяновска свои постановки:  «Мой бедный Марат» — драма театра «Грань» о любви, рождённой в блокадном Ленинграде;  «Жил был король» — ироничная комедия Самарского театра кукол по мотивам сказок Сергея Седова и  «Репка» — опера для детей Самарского академического театра оперы  балета имени Д.Д. Шостаковича. 
«Такой культурный обмен позволяет театрам делиться своим искусством с новыми аудиториями, знакомя зрителей с разнообразием театральных стилей и традиций. Это прекрасная возможность для артистов и режиссеров, которые смогут перенять лучшие практики и найти новые формы для своего творчества.  Проект помогает сделать театр более доступным для людей, живущих в удаленных от столиц регионах, позволяя им наслаждаться высококачественными постановками», — прокомментировала министр культуры Самарской области Ирина Калягина. 

 

Фото:   минкульт СО

