2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.
175-летия Самарской епархии: в Самаре состоится Крестный ход
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании. 
В Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов.
Первые ЕГЭ в Самаре сдали около 2 тысяч человек
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Полицейские региона провели мероприятия к Международному дню защиты детей
Всероссийский многожанровый конкурс «Белая дверь» проводится в рамках Фестивального Олимпийского Движения и создан специально для творческой молодёжи России.
Юные самарцы завоевали главные награды конкурса «Белая дверь» в Сочи
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО
С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 26-й раз прошел Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове.
Театр «Самарская площадь» вернулся с Международного фестиваля «Мелиховская весна»
Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, «Театральный поезд» сделает остановки в 19 городах.
«Театральный поезд» прибудет в Самару
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
Полицейские региона провели мероприятия к Международному дню защиты детей

155
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области организовали серию социально значимых мероприятий для подрастающего поколения, приуроченных к Международному дню защиты детей.
Встречи прошли с целью укрепления безопасности несовершеннолетних, правового просвещения, профилактики правонарушений и поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Так, в Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Навещать ребят, оставшихся без попечения родителей, стало доброй традицией для сотрудников полиции.
В этот раз полицейские напомнили ребятам правила поведения в общественных местах, в лесу и возле водоемов, а также пожелали детям веселых летних каникул, призвав вести законопослушный образ жизни и заниматься спортом.
В Чапаевске госавтоинспекторы совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлией Дыминской и специалистами местного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие в торжественной линейке, посвященной открытию летнего оздоровительного лагеря.
Полицейские и общественники поздравили ребят с праздником, пожелали им безопасного отдыха и напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме рассказали юным пешеходам, как правильно переходить проезжую часть и провели с ними веселую викторину на знание ПДД.
Кроме того, ребятам продемонстрировали устройство патрульного автомобиля. Возможность посидеть за рулем служебного транспорта вызвала у детей особый восторг.
В завершение мероприятия полицейские рассказали о безопасности на дорогах в темное время суток и вручили световозвращающие брелоки.
В Большечерниговском районе полицейские и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в благотворительной акции, в ходе которой организовали сбор игрушек для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В специально оборудованный пункт, расположенный в фойе районного дома культуры, принесли мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы и куклы.
Председатель Общественного совета Галина Набатова выразила уверенность, что подобные мероприятия дарят детям веру в чудо и воспитывают в обществе культуру добра, взаимопомощи и милосердия, сллбщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция

Новости по теме
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
01 июня 2026, 14:08
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД. Закон
291
В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре.
31 мая 2026, 16:11
В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 
В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре. Общество
786
В Исаклинском районе полицейские встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период.
28 мая 2026, 16:49
Полицейские и общественники региона напомнили жителям, как защититься от злоумышленников
В Исаклинском районе полицейские встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период. Общество
714
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
319
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
345
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
321
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
766
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
803
