Полицейские региона провели мероприятия к Международному дню защиты детей

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области организовали серию социально значимых мероприятий для подрастающего поколения, приуроченных к Международному дню защиты детей.

Встречи прошли с целью укрепления безопасности несовершеннолетних, правового просвещения, профилактики правонарушений и поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.

Навещать ребят, оставшихся без попечения родителей, стало доброй традицией для сотрудников полиции.

В этот раз полицейские напомнили ребятам правила поведения в общественных местах, в лесу и возле водоемов, а также пожелали детям веселых летних каникул, призвав вести законопослушный образ жизни и заниматься спортом.

В Чапаевске госавтоинспекторы совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлией Дыминской и специалистами местного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие в торжественной линейке, посвященной открытию летнего оздоровительного лагеря.

Полицейские и общественники поздравили ребят с праздником, пожелали им безопасного отдыха и напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме рассказали юным пешеходам, как правильно переходить проезжую часть и провели с ними веселую викторину на знание ПДД.

Кроме того, ребятам продемонстрировали устройство патрульного автомобиля. Возможность посидеть за рулем служебного транспорта вызвала у детей особый восторг.

В завершение мероприятия полицейские рассказали о безопасности на дорогах в темное время суток и вручили световозвращающие брелоки.

В Большечерниговском районе полицейские и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в благотворительной акции, в ходе которой организовали сбор игрушек для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В специально оборудованный пункт, расположенный в фойе районного дома культуры, принесли мягкие игрушки, развивающие игры, конструкторы и куклы.

Председатель Общественного совета Галина Набатова выразила уверенность, что подобные мероприятия дарят детям веру в чудо и воспитывают в обществе культуру добра, взаимопомощи и милосердия, сллбщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО