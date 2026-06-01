175-летия Самарской епархии: в Самаре состоится Крестный ход

2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.

В 9:00 в Покровском кафедральном соборе начнется Божественная литургия, а в 11:00 — общегородской Крестный ход. Участники пройдут по ул. Ленинской, Ленинградской, Куйбышева, Венцека, Водников и Пионерской до часовни святителя Алексия Московского, где в 12:00 состоится молебен.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период с 9:00 до 13:00 2 июня временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Ограничение коснется участков восьми улиц:
- по улице Ленинской — от улицы Льва Толстого до улицы Ленинградской;
- по улице Некрасовской — от улицы Садовой до улицы Ленинской;
- по улице Ленинградской — от улицы Ленинской до улицы Куйбышева;
- по улице Куйбышева — от улицы Ленинградской до улицы Венцека;
- по улице Венцека — от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького;
- по улице Водников — от улицы Венцека до улицы Пионерской;
- по улице Пионерской — от улицы Водников до ул. Максима Горького;
- по улице Максима Горького — от улицы Комсомольской до улицы Венцека.

В указанное время на данных участках будут также запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, в том числе СИМ. Участки улиц будут открывать для проезда по мере прохождения Крестного хода.

Городской общественный транспорт будет работать без изменений маршрутов, пропуская по пути участников Крестного хода. Также действие ограничительных мер не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

 

