В регионе растет число детских развивающих центров

Сегодня деятельность в этой сфере осуществляет 1781 предприятие.

За год количество детских развивающих центров в регионе выросло на 10%, а за последние три года – на 36%.



88% таких центров оказывают услуги в сфере дополнительного образования.



Еще около 9% - это центры по дневному уходу за детьми.



3% предпринимателей предоставляют лицензируемые образовательные услуги в сфере дошкольного и школьного образования.



«Предприниматели активно внедряют новые форматы и технологии, предлагают востребованные услуги, создавая условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Мы со своей стороны готовы всесторонне помогать таким предприятиям расти – для этого в регионе действует широкий спектр инструментов поддержки», - подчеркнул Павел Финк.



В целом по России почти 90 тысяч МСП предоставляют образовательные и развивающие услуги для детей, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

Фото: magnific.com