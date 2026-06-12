По данным сотрудников Госавтоинспекции, 12 июня примерно в 19:30 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который двигался по ул. Южное шоссе без пассажиров. За рулём микроавтобуса находился 52‑летний мужчина. Предположительно из‑за проблем со здоровьем водитель не справился с рулевым управлением, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на световую опору, после чего прибывшие врачи госпитализировали его с места ДТП.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.