В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал 9-летний пешеход

11 июня в 17:30 напротив дома № 34 в 1-м квартале посёлка Мехзавод 42-летний мужчина, управляя а/м Mazda 6, двигался по дворовому проезду со стороны улицы Николая Баженова в направлении улицы Берёзовая Аллея. В пути следования водитель не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дворовой территории. Пешеходу врачами назначено амбулаторное лечение.

11 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, погибло - 2.