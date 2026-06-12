Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы

Об этом стало известно из плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно плану, новое культурное пространство будут создавать в несколько этапов. Сначала специалисты разработают проект строительства русской усадьбы и храма с элементами народной стилистики и с использованием городского пространства. Его будут формировать и продвигать на региональном и федеральном уровне в течение 2028-2029 годов, пишет Самарская газета.

Затем в 2029-2030 годы власти придумают концепцию павильонов парка, в которых разместят музейные экспозиции, мастерские, сцену и ярмарочные ряды для местных производителей. В то же время эксперты придумают, как обустроить в новом пространстве этнографические зоны, тематические сады, деревянные скульптуры и зоны для ремесленного труда. Параллельно будут продумывать материально-техническую базу парка в виде аудиогидов, интерактивных стендов и экспозиций с виртуальной реальностью.

Если проект одобрят, то в 2030 году власти планируют организовать в парке постоянную экспозицию истории русской культуры, быта и духовных традиций Самары. Жители могут прокомментировать данную идею в рамках общественных обсуждений, которые проходят на сайте мэрии до 22 июня.