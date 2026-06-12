Я нашел ошибку
Главные новости:
12 июня в Самарской области возможны гроза и град
12 июня в Самарской области возможны гроза и град
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадала 85-летняя женщина
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадала 85-летняя женщина
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал 9-летний пешеход
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал 9-летний пешеход
В Самаре подросток утонул, пытаясь переплыть Волгу на самодельном плоту
В Самаре подросток утонул, пытаясь переплыть Волгу на самодельном плоту
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы
русская псовая борзая находится под угрозой исчезновения
Русская псовая борзая находится под угрозой исчезновения
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
В России резко вырос спрос на сотрудников со знанием китайского
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы

170
Арт-парк русской культуры планируют построить в Самаре в 2028-2030 годы

Об этом стало известно из плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно плану, новое культурное пространство будут создавать в несколько этапов. Сначала специалисты разработают проект строительства русской усадьбы и храма с элементами народной стилистики и с использованием городского пространства. Его будут формировать и продвигать на региональном и федеральном уровне в течение 2028-2029 годов, пишет Самарская газета.

Затем в 2029-2030 годы власти придумают концепцию павильонов парка, в которых разместят музейные экспозиции, мастерские, сцену и ярмарочные ряды для местных производителей. В то же время эксперты придумают, как обустроить в новом пространстве этнографические зоны, тематические сады, деревянные скульптуры и зоны для ремесленного труда. Параллельно будут продумывать материально-техническую базу парка в виде аудиогидов, интерактивных стендов и экспозиций с виртуальной реальностью.

Если проект одобрят, то в 2030 году власти планируют организовать в парке постоянную экспозицию истории русской культуры, быта и духовных традиций Самары. Жители могут прокомментировать данную идею в рамках общественных обсуждений, которые проходят на сайте мэрии до 22 июня.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
341
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
287
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
691
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
1219
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
11 июня 2026  16:10
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью
959
Весь список