День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий

11 июня в 19:00 здесь выступит Самарский концертный духовой оркестр (дирижеры Юрий Тазарачев и Денис Шевяков), а в 21:00 покажут фильм "Я шагаю по Москве" в кинотеатре под открытым небом "Филин".
12 июня на набережной запланированы кинопоказы: "Гора Самоцветов" (16:30), "Движение вверх" (18:20) и "Адмиралъ" (20:40).
Также мероприятия пройдут в городских учреждениях культуры:
- в Детской картинной галерее можно посетить выставку "Жить по‑самарски. Люди, моды, пароходы" (10:00–18:00, бесплатно);
- прогуляться по саду Особняка Клодта (15:00–17:30);
- послушать Военный духовой оркестр Рощинского гарнизона (16:00);
- в музее‑галерее "Заварка" ансамбль "Вечора" откроет фестиваль "Будь как Дома", посвященный наследию Ленинского района (вход бесплатный, требуется предварительная запись);
- в Музее Эльдара Рязанова пройдет познавательная лекция об истории страны "Великие собиратели Земли Русской" (16:00, предварительная запись, 12+), а затем — кинопоказы классических фильмов в сквере "Александр Невский": "Александр Невский" (17:00, 6+) и "Гусарская баллада" (19:00, 6+);
- Самарская публичная библиотека приглашает на экскурсию по городским достопримечательностям "Замечательные достопримечательности" (13 июня, 12:00, запись по телефону: 8 (846) 332‑21‑97);
- библиотека № 8 представит выставку "Истоки" с работами местных художников, членов регионального отделения Союза художников России (12 июня, 13:00).
Подробные программы мероприятий доступны на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений, пишет Волга-Ньюс. .