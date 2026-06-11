В Самарской области прошел первый межрегиональный форум «Лаборатория наставничества»

Сегодня в технопарке «Жигулевская долина» состоялся первый межрегиональный форум «Лаборатория наставничества». Он был организован АНОО ДПО «Таволга» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Форум объединил представителей реального сектора экономики, органов власти, сферы образования, HR, социальные и общественные организации. Здесь собрались более 300 участников из 45 регионов России и порядка 300 подключились онлайн.

«Впервые проводим такой форум. География очень обширная от Камчатки до южных регионов, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Сегодня по всей стране актуален вопрос настройки рынка труда, подготовки кадров, планирования кадровой политики и формирования экономической модели рынка труда. Здесь мы как раз особое внимание хотим уделить одному очень важному аспекту - возрождению практики наставничества, как важного инструмента повышения мотивации сотрудников и удержания молодых специалистов на предприятиях. Как бы ни шло развитие технологий - человеку нужен человек. И именно наставник помогает быстро влиться в коллектив, в производственные процессы».

Генеральным партнером форума выступил Сбербанк.

«В любой сфере - финансовой, производственной, IT, главный капитал - люди. Это залог успеха. И, в первую очередь, их возможность создавать, накапливать, передавать уникальный опыт, ценности, энергию, выявлять внутреннюю мотивацию. В команде Сбера мы это отчетливо понимаем и готовы активно делиться своим опытом, своими практиками. Поэтому участие в форуме «Лаборатория наставничества», поддержка таких инициатив - это инвестиция в будущее, в развитие кадрового потенциала регионов. И, конечно, это обмен лучшими практиками: Сбер передает свои наработки и берет что-то для себя», - подчеркнула Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

На форуме эксперты из разных регионов поделились своим опытом. Обсуждение шло по трем секциям. В секции «Лучшие практики реализации наставнических программ на предприятиях и в организациях» говорили о корпоративных системах наставничества, адаптации сотрудников, удержании кадров, обучении и развитии команд. Образовательные программы, конкурсы, модели проектной работы и инструменты развития наставнических сообществ были представлены в секции «Практики и формы внедрения и популяризации проектного наставничества». Реальные кейсы и проекты, созданные наставническими командами и проектными парами, разобрали в секции «Проекты, реализованные в рамках проектного наставничества».

Особое внимание уделили работе с участниками СВО и членами их семей.

«Мой проект менторского наставничества ветеранов СВО - актуальная тема, - отметил ветеран СВО, выпускник первого потока «Школы героев», советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев. - На основе моего жизненного опыта выработал алгоритм, который помогает социализироваться в обществе после спецоперации. И у меня получилось несколько раз достаточно сложных ребят вытащить из дома, вытащить из депрессии, привлечь их сначала к военно-патриотической, потом к творческой работе. Нужно дать этим ребятам чувство надежности, уверенность, что вернувшись, они не будут брошены».

90% участников имеют опыт наставничества более 5 лет. А это значит, что в Тольятти собрались не просто заинтересованные люди, а практики, которые ежедневно работают с коллективами, развитием сотрудников, передачей опыта и сопровождением профессионального роста.

«У нас в стадии реализации находится крупный проект по наставничеству, - поделился Сергей Начинкин, директор по судостроительному производству и изготовлению металлоконструкций АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» из республики Крым. - Мы создали первые в России кафедру судостроения, которая охватывает порядка двух с половиной тысяч студентов СПО машиностроения республики Крым. Поэтому нам интересна тема наставничества. Форум позволяет узнать новые направления для своей деятельности, рассказать про себя, поделиться своим опытом с коллегами. И пригласить всех в гости в наш Российский Крым».

Сегодня наставничество становится не отдельной инициативой, а полноценным инструментом развития команд, отраслей и территорий. И форум «Лаборатория наставничества» уже показывает: по всей стране есть огромный запрос на объединение опыта, людей и работающих решений. Он станет отличной возможностью получить новые идеи, контакты и рабочие инструменты для развития наставничества.

Фото – Минтруд Самарской области