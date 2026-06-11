Безопасность пешеходных переходов повысят у 11 образовательных учреждений в Самаре

На заседании плановой городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили состояние транспортной инфраструктуры возле учреждений образования, имеющих выход на проезжую часть, и ее подготовку к следующему учебному году.

До 10 августа в Самаре восстановят и обустроят новые искусственные дорожные неровности возле 11 образовательных учреждений. В их числе спортивный лицей на Волжском проспекте, 49 (ИДН на переходе через ул. Лесную к лицею), школа № 7 им. Героя РФ Михаила Калашникова (ИДН по ул. Евгения Золотухина, перед пешеходным переходом), школа № 5 на ул. Калинина, 82 (ИДН по ул. Ставропольской), школа № 134 (ИДН перед пешеходными переходами по улицам Мостовой и Ярославской), школа-интернат № 1 в пос. Южном и др. Проекты подготовил городской департамент транспорта, они согласованы с ГАИ и направлены в департамент городского хозяйства и экологии для реализации.

Кроме того, подготовлена документация на проекционную разметку у дома № 146 по проспекту Юных Пионеров — там расположен пешеходный переход к школе № 168 им. Героя Советского Союза Евгения Никонова.