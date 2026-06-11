Минтранс Самарской области провёл внеплановую проверку работы межмуниципального маршрута № 396

Он связывает посёлок Петра Дубрава и микрорайон Кошелев Парк с Самарой. В ходе рейда оценивались соблюдение расписания, наполняемость автобусов, чистота в салонах и культура общения водителей с пассажирами.

Проверка длилась несколько дней. В течение этого времени специалисты опрашивали пассажиров. Основные жалобы касались неточного следования графику и несоблюдения интервалов движения. В феврале этого года горожане обращались к властям с сообщениями о часовых ожиданиях транспорта. Перевозчику были подготовлены рекомендации.

Специалисты также проверили маршруты № 480, 67 и 87. Нарушений в их работе не выявлено, пишет ГТРК-Самара