Жителей Жигулевска приглашают пройти профилактический осмотр

6 августа с 11:00 до 13.00 на территории Жигулевского дворца культуры (г. Жигулевск, ул. Пирогова, 21) пройдет бесплатная акция для жителей старше 18 лет по профилактике и ранней диагностике рака кожи.



Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев. Лето – время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни! Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя.



Жители смогут:

пройти бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога

получить консультацию по профилактике рака кожи

узнать полезную информацию об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска рака.

Фото: минздрав СО