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Врач-акушер гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 7 правил комфортного грудного вскармливания

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Врач-акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко: "Грудное вскармливание — это важный и ответственный этап в жизни мамы и малыша".

Врач-акушер-гинеколог акушерского обсервационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Наталья Назаренко:

"Грудное вскармливание — это важный и ответственный этап в жизни мамы и малыша. Женщины, которые кормят грудью, имеют более низкий риск развития различных заболеваний, включая гипертонию, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.
Ключевые моменты, которые должна знать будущая мама о комфортном грудном вскармливании:

 Подготовка к грудному вскармливанию.
Ознакомьтесь с информацией о грудном вскармливании. Это поможет вам понять, как правильно пройти один из важных моментов материнства. В родильных отделениях региона есть специалисты, которые помогут правильно организовать этот процесс.

 Правильная техника.
Убедитесь, что вы и ваш малыш находитесь в удобном положении. Попробуйте разные позы (колыбельная, боком, из подмышки), чтобы найти ту, которая подходит вам обоим. Правильное прикладывание груди помогает избежать трещин сосков и обеспечивает эффективное сосание.

 Уход за грудью.
Очень важна гигиена. Поддерживайте чистоту груди, но не используйте мыло, чтобы не нарушить естественный баланс кожи. При необходимости используйте специальные кремы или масла для ухода за грудью.

 Питание и режим.
Сбалансированное питание поможет вам поддерживать силы и обеспечить малыша всеми необходимыми питательными веществами. Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

 Поддержка и помощь.
Получите поддержку от близких. Это может быть моральная поддержка или помощь в домашних делах.
Если возникают трудности, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и консультантам по грудному вскармливанию.

 Психологический аспект
Будьте готовы к тому, что процесс может быть не всегда легким. Не переживайте, если что-то не получается сразу.
Найдите время для себя и постарайтесь отдыхать, когда это возможно.

 Не торопитесь!
Каждая мама и малыш уникальны. Не сравнивайте свой опыт с другими, дайте себе время адаптироваться к новым условиям.

Как понять, что всё идёт хорошо?
 Малыш активно сосет и удовлетворен после кормления.
 Регулярные мочеиспускания и стул у малыша.
 Увеличение веса малыша в соответствии с нормами.

Грудное вскармливание — это не только способ питания, но и возможность установить эмоциональную связь с вашим малышом. Главное — быть терпеливой и открытой к новым знаниям и опыту".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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