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В СамГМУ разрабатывают АПК для нейрореабилитации и тренировки рабочей памяти

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В СамГМУ разрабатывают АПК для нейрореабилитации и тренировки рабочей памяти

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разрабатывают аппаратно-программный комплекс (АПК) для нейрореабилитации и тренировки рабочей памяти на основе мультимодальных n-back задач. В нем впервые реализован режим тройных n-back задач, когда используются одновременно тактильные, звуковые и визуальные стимулы. Этот проект команды аспиранта третьего года обучения кафедры физиологии СамГМУ Арсения Виденина вошел в число победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап», который проводится по инициативе Минобрнауки РФ.

Рабочая память - важнейшая когнитивная система мозга, тесно связанная с процессами внимания и мышления, пояснил Арсений Виденин. При многих нейродегенеративных заболеваниях в первую очередь страдает именно функция рабочей памяти. Кроме того, тренировка рабочей памяти актуальна и для здоровых людей, чтобы улучшить когнитивные функции.

«Методика n-back задач обладает научно доказанным эффектом на рабочую память и мышление, она применяется для профилактики и замедления прогрессирования нейродегенеративных заболеваний, – рассказал ученый. - Суть n-back задач в том, что пациенту представляется набор определенных образов (визуальных, звуковых). По ходу решения задачи человек должен определять, совпадает ли предъявляемый в данный момент стимул со стимулом, который он видел или слышал N позиций назад. В нашем АПК будет реализован режим тройных n-back задач, когда одновременно применяются визуальные, звуковые и тактильные стимулы. Тактильная модальность обладает особым значением для мозга, что может применяться как для тренировки памяти, так и в нейрореабилитации».

Как пояснил Арсений Виденин, визуальные стимулы могут быть представлены буквами, изображениями животных, продуктов питания, геометрических фигур. Звуковые стимулы - звуками различных языков, звуками животных, нотами. Тактильные стимулы представлены вибрацией в одной из восьми точек тактильного модуля, к которому пациент прикладывает ладонь левой руки.

Разработка АПК ведется под руководством заведующего лабораторией нейроинтерфейсов и нейротехнологий НИИ нейронаук СамГМУ, д.м.н., профессора Василия Пятина. В 2025 году при поддержке Фонда содействия инновациям по программе «Умник-электроника» был создан и протестирован экспериментальный образец, получен патент на полезную модель, зарегистрирована программа для ЭВМ, а также подана заявка на изобретение - способ тренировки рабочей памяти. В этом году при поддержке гранта конкурса «Студенческий стартап» опытный образец АПК будет доработан до финальной версии.

«В университете созданы комплексные условия для вовлечения молодежи в науку и создание новых разработок, - подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – В вузе формирована инновационная инфраструктура полного цикла по принципу от «идеи в серию», успешно работают собственные научно-исследовательские институты и научно-образовательные центры. Первые шаги в науке обучающимся помогает делать Студенческое научное общество. Кроме того, в СамГМУ реализуются акселерационные программы «МедАП» и «МедАП.Про». Создание подобной экосистемы позволяет поддерживать перспективные проекты, предоставляя возможности реализации молодым ученым».

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