Самарская полиция продолжает розыск 12-летнего ребенка

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия по установлению местонахождения 12-летнего Станислава Терешина, пропавшего в Красноглинском районе Самары.

Как сообщалось ранее, 1 августа около 20:00 мальчик покинул помещение сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Крутые Ключи, и ушел в неизвестном направлении.

К поисковым мероприятиям привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами ребенка направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам, средства массовой информации и представителям блогосферы.

Поступающая от жителей информация оперативно обрабатывается сотрудниками полиции - каждое сообщение тщательно проверяется. Так, по последним данным, Станислава видели в районе СДТ «Сок». Однако при незамедлительной проверке указанного места мальчика там не обнаружили.

Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы короткие и светло-русого цвета.

Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.

Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.

Любая информация может оказаться важной и помочь в скорейшем возвращении ребенка домой!