Самарцы планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 19 000 рублей

Когда готовятся и что покупают

В основном родители школьников покупают товары к новому учебному году примерно за месяц до его начала (40%). Еще 12% начинают готовиться за одну-две недели до учебы, а 13% покупают все в последние дни августа. Есть и те, кто собирают все необходимое заранее — в начале лета (24%) или сразу после окончания предыдущего учебного года (4%).

В основном покупки включают в себя обувь (75%), школьную форму (68%) и канцелярские товары (66%). Еще 51% покупают новый рюкзак или портфель, а 49% — спортивную форму. Также часто обновляют учебники (38%) и пеналы (32%).

При этом треть опрошенных (31%) готовы рассмотреть для покупки школьных товаров ресейл или уже покупают в этом сегменте. Рюкзаки, портфели, учебники, а также одежду и обувь и другие вещи для школьников «с рук» уже приобретали 17% жителей Самары.

Сколько тратят и почему не укладываются в бюджет

Потратить на подготовку к новому учебному году родители в среднем планируют 19 000 рублей. При этом 20% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, а 33% — в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. 31% готовы потратить от 20 000 до 30 000 рублей, а 10% — еще больше.

9 из 10 родителей сталкивались с незапланированными тратами при подготовке к новому учебному году. Чаще всего выходить за пределы бюджета приходится из-за того, что ребенок неожиданно вырос из одежды или обуви (51%). Также нередко оказываются нужны какие-то дополнительные школьные принадлежности — например, инвентарь для рисования или черчения или особые тетради (51%). А 14% отметили, что иногда ребенку нравятся товары из более высокого ценового сегмента — например, определенная форма или рюкзак.

С каким сложностями сталкиваются при сборах

51% опрошенных подчеркнули, что самое сложное при подготовке ребенка к школе — найти качественные товары по хорошей цене. 48% пожаловались, что трудно учесть пожелания ребенка. Еще 44% отметили, что бывает сложно подобрать одежду и обувь нужного размера, а 34% — что непросто найти все необходимое в одном месте. Еще 34% столкнулись с трудностями при попытке уложиться в отведенный бюджет. А 24% признались, что им тяжело не откладывать покупки на самый последний момент.