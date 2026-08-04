На 170 кв. метрах в Большечерниговском районе горел частный дом

3 августа в 19:28 в пожарно-спасательную часть № 133 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Новый Камелик.

Незамедлительно к месту вызова был направлен дежурный расчет пожарно-спасательной части № 133.

По прибытии было установлено, что горит чердак жилого дома, есть опасность распространения огня на надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 170 квадратных метров. Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. В 20 :30 была объявлена локализация пожара, в 22:00 – ликвидация открытого горения, а в 23:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К сожалению пострадала хозяйка дома, была направлена в Самарскую клиническую больницу с ожогами.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"