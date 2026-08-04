В селе Бахилово Ставропольского района горел гараж с автомобилем

4 августа в 06:03 в пожарно-спасательную часть №152 пожарно-спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Бахилово. Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № № 152,147 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит гараж с автомобилем на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара подан 1 ствол «Б».

В 06:34 была объявлена локализация пожара, в 06:40 - ликвидация открытого горения, 07:03 - ликвидация последствий пожара. Причина пожара устанавливается.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"