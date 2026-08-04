Сборная региона триумфально выступила на чемпионате России по маунтинбайку спорта глухих

В Ижевске при поддержке Минспорта России, ФГБУ «ЦСП» и Российского спортивного фонда состоялся чемпионат России по велосипедному спорту - маунтинбайку спорта глухих. Участниками стали спортсмены из Курской, Московской, Свердловской, Тульской и Самарской областей.
Самарские спортсмены отметились призовыми местами во всех дисциплинах соревнований.
Короткая дистанции 1,11 км
Анна Порецкова
Елизавета Бавыкина
Александра Евдокимова
Алексей Кудрин - бронза
Кросс-кантри - 22,8 и 28,5 км
Анна Порецкова
Елизавета Бавыкина
Александра Евдокимова
Алексей Кудрин - серебро
Групповая гонка - 9,85 км и 13,79 км
Анна Порецкова
Елизавета Бавыкина
Александра Евдокимова
Алексей Кудрин - золото
Егор Гаврилов
Фото: ОСФСГ / минспорта СО