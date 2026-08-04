Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена»: самарские школьники — в числе финалистов

3 августа в Сибирском федеральном университете в Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа – флагманского проекта Движения Первых.

В торжественной церемонии закрытия принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поздравил ребят с завершением конкурсных испытаний и пообщался с финалистами.

В финале соревновались более 800 школьников. Самарскую область на конкурсе представляли 8 участников. По итогам испытаний пять школьников из региона вошли в число победителей. Они получат уникальную возможность отправиться в августе в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Одна группа школьников проедет по маршруту от Москвы до Владивостока, вторая – от Владивостока до Москвы. Педагоги-наставники победителей будут отмечены денежными премиями в размере 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Обращаясь к участникам, Владимир Путин подчеркнул масштаб конкурса и его значимость для будущего страны. «Хотел бы обратить ваше внимание, что за те годы, в течение которых мы проводим «Большую перемену», этот конкурс, в нем приняли участие – только представьте себе – более семи миллионов человек! Но дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошел испытания, через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это, поприветствуем их всех аплодисментами», - заявил Президент.

Он также пожелал юным финалистам дальнейших успехов и поблагодарил их за участие. «Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо», – отметил Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность создания условий для самореализации молодежи и поддержки талантливых школьников, что напрямую соотносится с целями конкурса «Большая перемена».

Победительница из Самарской области Вероника Хачатрян поделилась впечатлениями о финале. «Программа финала была насыщенной: конкурсные дни, образовательные программы, мастерские. Мы разработали собственный проект «Путь к Вдохновению», цель которого - рассказать взрослым и ребятам об истории крупных предприятий России. Мы хотим пригласить к реализации проекта вдохновителей - Виктора Курбатова, Федора Овчинникова и Федора Конюхова. Для проекта мы создали сайт, где можно зарегистрироваться и узнать подробности о всех станциях маршрута. Когда я узнала, что к нам на финал приехал Президент, была одновременно удивлена и восхищена — он преодолел такое расстояние, чтобы вдохновить сотни детей. А когда объявили мое имя как победителя, я очень обрадовалась. Все ребята плакали от счастья, и я в их числе. Очень радостно осознавать, что я смогла пройти этот путь», -рассказала Вероника.

Программа финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» включала деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги и партнерские мастерские. Школьники также посетили филиал Национального центра «Россия» и прошли квест «Время больших перемен».

Фото: kremlin.ru / Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»