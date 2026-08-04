Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре началась приемка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году. В течение двух недель межведомственная комиссия, сформированная Департаментом образования, проверит готовность 159 муниципальных детских садов, а также 31 дошкольное о
В Самаре началась приемка 159 детских садов
В День железнодорожника в Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги, которая является одним из подразделений ОАО «Российские железные дороги».
В Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником
Технопарк «Жигулёвская долина» посетила министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина.
Самарская область делится практиками в сфере инноваций с Республикой Удмуртия
3 августа в Сибирском федеральном университете в Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа – флагманского проекта Движения Первых.
Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена»: самарские школьники — в числе финалистов
С 29 июля по 2 августа в Самаре боулинг-центре Brooklyn Bowl проходила вторая часть чемпионата России по боулингу 2026 года.
В Самарской области впервые прошел чемпионат России по боулингу
4 августа в 17:15 в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Акрон» и «Ростов».
Усилена работа общественного транспорта в Самаре в связи с проведением футбольного матча 4 августа
Работы ведутся с помощью тракторов с лесопожарными плугами. В этом году в лесное хозяйство Самарской области поступило ещё два таких трактора.
В лесном фонде губернии обновляют 26 тысяч километров минерализованных полос
Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.07
0.61
EUR 91.96
0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Большая перемена»: самарские школьники — в числе финалистов

130
3 августа в Сибирском федеральном университете в Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа – флагманского проекта Движения Первых.

3 августа в Сибирском федеральном университете в Красноярске завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа – флагманского проекта Движения Первых.

В торжественной церемонии закрытия принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства поздравил ребят с завершением конкурсных испытаний и пообщался с финалистами.

В финале соревновались более 800 школьников. Самарскую область на конкурсе представляли 8 участников. По итогам испытаний пять школьников из региона вошли в число победителей. Они получат уникальную возможность отправиться в августе в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Одна группа школьников проедет по маршруту от Москвы до Владивостока, вторая – от Владивостока до Москвы. Педагоги-наставники победителей будут отмечены денежными премиями в размере 100 тысяч рублей и смогут пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Обращаясь к участникам, Владимир Путин подчеркнул масштаб конкурса и его значимость для будущего страны. «Хотел бы обратить ваше внимание, что за те годы, в течение которых мы проводим «Большую перемену», этот конкурс, в нем приняли участие – только представьте себе – более семи миллионов человек! Но дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошел испытания, через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это, поприветствуем их всех аплодисментами», - заявил Президент.

Он также пожелал юным финалистам дальнейших успехов и поблагодарил их за участие. «Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо», – отметил Владимир Путин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность создания условий для самореализации молодежи и поддержки талантливых школьников, что напрямую соотносится с целями конкурса «Большая перемена».

Победительница из Самарской области Вероника Хачатрян поделилась впечатлениями о финале. «Программа финала была насыщенной: конкурсные дни, образовательные программы, мастерские. Мы разработали собственный проект «Путь к Вдохновению», цель которого - рассказать взрослым и ребятам об истории крупных предприятий России. Мы хотим пригласить к реализации проекта вдохновителей - Виктора Курбатова, Федора Овчинникова и Федора Конюхова. Для проекта мы создали сайт, где можно зарегистрироваться и узнать подробности о всех станциях маршрута. Когда я узнала, что к нам на финал приехал Президент, была одновременно удивлена и восхищена — он преодолел такое расстояние, чтобы вдохновить сотни детей. А когда объявили мое имя как победителя, я очень обрадовалась. Все ребята плакали от счастья, и я в их числе. Очень радостно осознавать, что я смогла пройти этот путь», -рассказала Вероника.

Программа финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» включала деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги и партнерские мастерские. Школьники также посетили филиал Национального центра «Россия» и прошли квест «Время больших перемен».

 

Фото: kremlin.ru / Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак со стороны террористического украинского режима на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Во вторник, 4 авгу
4 августа 2026  16:08
Вячеслав Федорищев дал поручения по отработке последствий атаки на Wildberries в Самаре
17
Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях.
4 августа 2026  14:49
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях
155
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области.
4 августа 2026  12:52
Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области
248
Для пострадавших при атаке на склад под Самарой открыли пункты помощи
4 августа 2026  11:20
Для пострадавших при атаке на склад под Самарой открыли пункты помощи
336
В Самарской области стартовал XIX Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России.
3 августа 2026  17:32
Вячеслав Федорищев и Анатолий Супруновский обсудили вопросы обеспечения безопасности на воде
797
Весь список