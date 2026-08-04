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Молодые специалисты представят регион на окружном финале проекта для работающей молодежи «МолоТ»

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С 2025 года по поручению  Игоря Комарова реализуется общественный проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд).

С 2025 года по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова реализуется общественный проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд).

В проекте принимают участие сотрудники предприятий реального сектора экономики в возрасте до 35 лет.

Окружной финал проекта проходит в городе Перми и уже второй год собирает команды всех регионов ПФО.

В Самарской области региональный отборочный этап проекта прошёл с апреля по июнь текущего года. В нем приняло участие более 3000 сотрудников из 30 организаций региона.

По итогам отборочного этапа была сформирована команда Самарской области в составе 30 человек, которая представит регион на окружном финале проекта 5-9 августа.

Наши участники уже отправляются в Пермь, где их ждут спортивные, интеллектуальные, профессиональные соревнования, семейная эстафета, видеоконкурс и многое другое.

Своими ожиданиями от предстоящего финала проекта «МолоТ» поделился сотрудник ООО «Нова» Збрыщак Вячеслав, который представит регион в направлении «Конкурс видеороликов»:

«В этом году уже во второй раз принимаю участие в проекте «МолоТ». В прошлом году для меня это был очень сильный опыт: удалось достойно представить себя в видео направлении и оказаться в числе лучших. В этот раз я подхожу к подготовке еще серьезнее, стараюсь учесть прошлый опыт и показать более высокий результат. Для меня важно не просто участвовать, а сделать работу, которой действительно можно гордиться. Отдельно хочу поблагодарить Минтруд Самарской области за возможность проявить себя, развиваться и быть частью такого значимого проекта.».

О своём победном настрое рассказал и сотрудник АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» Никита Черных, который представит Самарскую область в направлении «Мини-футбол»: «Соревнования работающей молодежи проекта «МолоТ» – это хорошая возможность проявить себя, свои и коллективные способности. Региональные соревнования проходили в конкурентной борьбе, в которой Электрощит-Самара оказался сильнее. На окружных соревнованиях уже уровень повыше, но задача стоит победить!».

 

Фото:  пресс-служба Министерства труда, занятости и миграционной политики  Самарской области

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