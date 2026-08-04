Совместная работа ТСЖ и «РКС-Самара» даёт результат: засоров стало меньше

Сотрудничество «РКС-Самара» и добросовестных УК и ТСЖ даёт положительные результаты в работе системы водоотведения. Анализ ситуации подтвердил: совместные усилия помогают сокращать количество засоров и расходов на их устранение как для жильцов, так и для РСО.

Председатель ТСЖ «Ново-Садовая, 234» Антонина Аманова когда-то пришла на Штаб по благоустройству (проходит каждый четверг в 14:00) с просьбой помочь устранить последствия засора. Узнав о многочисленных идеях компании по профилактике, Антонина Сергеевна активно включилась в совместную работу. Сейчас она регулярно сотрудничает с предприятием и передаёт жителям важную информацию.

В доме 234 по улице Ново-Садовой взрослые и дети получают яркие листовки с правилами пользования канализацией. Через домофоны жильцам напоминают о том, что в систему водоотведения должна попадать только вода с биологическими отходами, без бытового мусора. В доме впервые установили специальные ловушки для мусора на канализационных выпусках. Это помогло выявить сначала подъезды, а затем и конкретных жильцов, которые нарушали правила пользования канализацией. Ловушки пока приходится чистить часто, но засоры случаются гораздо реже.

«РКС-Самара» благодарит Антонину Аманову за поддержку и надеется, что её пример станет ориентиром для других управляющих организаций. Предприятие приглашает к сотрудничеству УК, ТСЖ, ЖСК, чтобы вместе объяснять каждому жителю принципы работы системы водоотведения, напоминать правила общего комфорта и сделать их нормой жизни.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»