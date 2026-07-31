Специалисты «РКС-Самара» проведут в городе плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

1 августа

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 159, 161, 161а, 163, 165, 173, 175, 175а, 179, 273, 281, 283, 283а, 285, 289; ул. Часовая, 3, 4, 5, 6; ул. Ерошевского, 1, 1а, 2, 3, 4; ул. Н. Панова, 4, 6, 6б, 14а, 16.

4 августа

В связи с работами по врезке водопроводной линии диаметром 300 мм с 10:00 04.08.2026 до 02:00 05.08.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Максима Горького, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 58б, 64, 66, 74, 98а, 98; ул. Комсомольская, 3, 5, 7, 7б.

По адресу ул. Максима Горького, 35 будет установлен бойлер.

6 августа

В связи с ремонтными работами на НСП №167 с 10:00 до 12:55 будет отключено ХВС по адресам: ул. Авроры, 92, 94.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.