Тольяттинский "Акрон" проиграл казанскому  "Рубину" - 1:2

Казанский "Рубин" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Андерсон Арройо (15-я минута) и Мирлинд Даку (19). В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев (29), для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ.

Потерпевшие второе поражение тольяттинцы 8 августа на выезде встретятся с московским "Локомотивом".