В СОУНБ открылась выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» 

31 июля в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки для посещения открылась выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение». В экспозицию вошли более 100 произведений от лучших фотохудожников со всей России и из четырёх зарубежных стран.

Для выражения своего творческого «я» авторы использовали всю широту возможностей фотографии: длинную выдержку, коллаж, мультиэкспозицию, работу с цветом, композицией и формой. Полученный результат зачастую выглядит настолько сюрреалистично, что приходится напоминать самому себе, что это не живопись, а фотография. В этом смогли наглядно убедиться первые посетители выставки.

«У нас было многое: и живопись, и графика, и скульптуры, и художественный текстиль, и гобелены. И, пожалуй, только искусство художественной фотографии не было нами до конца освоено. Пришло время всё-таки показать хороших фотографов, и не только самарской земли, а со всей России и даже из-за границы. Всё это – такое же художественное творчество, в котором автор передаёт своё видение мира», – подчеркнул руководитель центра культуры и творчества «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев.

Фестиваль «Форма, образ, воображение» раскрывает всю многогранность фотоискусства и позволяет участникам реализовать своё уникальное видение окружающего мира. По словам организаторов, такой значительный масштаб и обширная география художников для них самих стали большим сюрпризом.

«Полтора года назад у нас просто возникла идея "А не сделать ли нам что-нибудь?" Решили, что нужно создать что-то очень красивое, и вспомнили про арт-фотографию. Эта идея напоминала маленького ребёнка, и он постепенно рос и расширялся. А дальше он уже шёл и развивался самостоятельно», – рассказала одна из создателей фестиваля, член фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Наталия Шинкевич.

На выставке представлены работы фотохудожников от Калининграда до Владивостока, а также из Франции, Австрии, Сербии и Мексики.

«Мы сердечно благодарим Самарскую областную научную библиотеку и галерею «Новое пространство», потому что без вашего участия, вашей поддержки это замечательное событие бы не состоялось. Я нежно и трепетно люблю каждого автора, чьи работы здесь представлены, мне очень приятно, что они откликнулись, причём так живо, с душой. Наш «ребёнок» вырос до Международного фестиваля!», – поделилась заместитель председателя фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Елена Фомина.

Выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» будет доступна для посещения до 29 августа включительно.

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Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ