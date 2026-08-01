Я нашел ошибку
Главные новости:
В третьем туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА.
"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1
31 июля в СОУНБ для посещения открылась  выставка  «Форма, образ, воображение». В экспозицию вошли более 100 произведений от лучших фотохудожников со всей России и из четырёх зарубежных стран.
В СОУНБ открылась выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» 
По информации Приволжского УГМС 2 августа местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Днем 2 августа в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Казанский "Рубин" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Тольяттинский "Акрон" проиграл казанскому  "Рубину" - 1:2
1 августа в 12:20 на 16 км автомобильной дороги «Обход г.Сызрань» в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей Geely и Hyundai Tucson.
В Сызранском районе полицейские работают на месте ДТП с двумя погибшими
Температура воздуха 2 августа в Самаре ночью +16, +18°С, днем +25, +27°С.
2 августа в регионе без осадков, до +27°С
В рамках профилактической акции «Отдых в пути» сотрудники ГАИ Самарской области продолжают работу с участниками дорожного движения.
Инспекторы ГАИ СО напоминают водителям о безопасных поездках в летний период
В селе Калашиновка идет строительство нового модульного фАПа. Современное здание подразделения Нефтегорской больницы придет на смену приспособленному помещению, где сегодня помощь получают около 120 жителей.
В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового ФАПа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открылась выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» 

176
31 июля в СОУНБ для посещения открылась  выставка  «Форма, образ, воображение». В экспозицию вошли более 100 произведений от лучших фотохудожников со всей России и из четырёх зарубежных стран.

31 июля в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки для посещения открылась  выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение». В экспозицию вошли более 100 произведений от лучших фотохудожников со всей России и из четырёх зарубежных стран.

Для выражения своего творческого «я» авторы использовали всю широту возможностей фотографии: длинную выдержку, коллаж, мультиэкспозицию, работу с цветом, композицией и формой. Полученный результат зачастую выглядит настолько сюрреалистично, что приходится напоминать самому себе, что это не живопись, а фотография. В этом смогли наглядно убедиться первые посетители выставки.

 «У нас было многое: и живопись, и графика, и скульптуры, и художественный текстиль, и гобелены. И, пожалуй, только искусство художественной фотографии не было нами до конца освоено. Пришло время всё-таки показать хороших фотографов, и не только самарской земли, а со всей России и даже из-за границы. Всё это – такое же художественное творчество, в котором автор передаёт своё видение мира», – подчеркнул руководитель центра культуры и творчества «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев.

Фестиваль «Форма, образ, воображение» раскрывает всю многогранность фотоискусства и позволяет участникам реализовать своё уникальное видение окружающего мира. По словам организаторов, такой значительный масштаб и обширная география художников для них самих стали большим сюрпризом.

«Полтора года назад у нас просто возникла идея "А не сделать ли нам что-нибудь?" Решили, что нужно создать что-то очень красивое, и вспомнили про арт-фотографию. Эта идея напоминала маленького ребёнка, и он постепенно рос и расширялся. А дальше он уже шёл и развивался самостоятельно», – рассказала одна из создателей фестиваля, член фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Наталия Шинкевич.

На выставке представлены работы фотохудожников от Калининграда до Владивостока, а также из Франции, Австрии, Сербии и Мексики.

«Мы сердечно благодарим Самарскую областную научную библиотеку и галерею «Новое пространство», потому что без вашего участия, вашей поддержки это замечательное событие бы не состоялось. Я нежно и трепетно люблю каждого автора, чьи работы здесь представлены, мне очень приятно, что они откликнулись, причём так живо, с душой. Наш «ребёнок» вырос до Международного фестиваля!», – поделилась заместитель председателя фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России Елена Фомина.

Выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» будет доступна для посещения до 29 августа включительно.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

16+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 2 августа местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
01 августа 2026, 17:15
Днем 2 августа в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
По информации Приволжского УГМС 2 августа местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
174
Температура воздуха 2 августа в Самаре ночью +16, +18°С, днем +25, +27°С.
01 августа 2026, 16:12
2 августа в регионе без осадков, до +27°С
  Температура воздуха 2 августа в Самаре ночью +16, +18°С, днем +25, +27°С. Экология
223
1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии.
31 июля 2026, 21:49
Трамвайную инфраструктуру на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии обновят в Самаре
1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на... Благоустройство
792
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
1439
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
736
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
614
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
889
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
881
Весь список