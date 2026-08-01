"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1

В третьем туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

Счет в матче открыли хозяева поля на 32 минуте встречи, дальним ударом отличился Матия Попович – 1:0.

Самарцы сравняли счет на 63 минуте, получив мяч от Михайло Баньяца, также дальним ударом мяч в сетку ворот армейцев отправил Максим Витюгов – 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится во вторник, 4 августа, в 19:30.