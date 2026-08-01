Я нашел ошибку
Главные новости:
В третьем туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА.
"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1
31 июля в СОУНБ для посещения открылась  выставка  «Форма, образ, воображение». В экспозицию вошли более 100 произведений от лучших фотохудожников со всей России и из четырёх зарубежных стран.
В СОУНБ открылась выставка работ участников Международного фестиваля арт-фотографии «Форма, образ, воображение» 
По информации Приволжского УГМС 2 августа местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Днем 2 августа в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Казанский "Рубин" нанес поражение тольяттинскому "Акрону" в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Тольяттинский "Акрон" проиграл казанскому  "Рубину" - 1:2
1 августа в 12:20 на 16 км автомобильной дороги «Обход г.Сызрань» в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей Geely и Hyundai Tucson.
В Сызранском районе полицейские работают на месте ДТП с двумя погибшими
Температура воздуха 2 августа в Самаре ночью +16, +18°С, днем +25, +27°С.
2 августа в регионе без осадков, до +27°С
В рамках профилактической акции «Отдых в пути» сотрудники ГАИ Самарской области продолжают работу с участниками дорожного движения.
Инспекторы ГАИ СО напоминают водителям о безопасных поездках в летний период
В селе Калашиновка идет строительство нового модульного фАПа. Современное здание подразделения Нефтегорской больницы придет на смену приспособленному помещению, где сегодня помощь получают около 120 жителей.
В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового ФАПа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с ЦСКА – 1:1

106
В третьем туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

В третьем туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "БЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

Счет в матче открыли хозяева поля на 32 минуте встречи, дальним ударом отличился Матия Попович – 1:0.

Самарцы сравняли счет на 63 минуте, получив мяч от Михайло Баньяца, также дальним ударом мяч в сетку ворот армейцев отправил Максим Витюгов – 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится во вторник, 4 августа, в 19:30.

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
30 июля 2026, 12:46
Дополнительный общественный транспорт будет курсировать 1 августа — в день футбольного матча в Самаре
Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения. Футбол в Самаре
757
На 75 году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР Виктор Капаев.
27 июля 2026, 17:35
Ушел из жизни ветеран «Крыльев Советов» Виктор Капаев
На 75 году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР Виктор Капаев. Общество
743
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".
25 июля 2026, 18:46
"Крылья Советов" вничью сыграли с московским "Динамо"  – 0:0
В первом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо". Футбол в Самаре
1795
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
1439
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
736
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
614
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
889
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
881
Весь список