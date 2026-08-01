В Сызранском районе полицейские работают на месте ДТП с двумя погибшими

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 1 августа текущего года в 12:20 на 16 км автомобильной дороги «Обход г.Сызрань» в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей Geely и Hyundai Tucson.

На месте происшествия два человека погибли, один из которых несовершеннолетний, пять человек получили телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области