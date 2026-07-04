Я нашел ошибку
Главные новости:
В Казани продолжается чемпионат России по велоспорту на шоссе.
Спартсменка из Самарской области Марина Комина выиграла чемпионат России по велоспорту
В Самаре продолжается ремонт пешеходных зон.
В Самаре на улице Ульяновской обновляют тротуары
4 июля в Сызрани на ул. Мира водитель 1999 г.р, управляя автомобилем ВАЗ 2105, на пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения.
В Сызрани под колеса автомобиля ВАЗ 2105 попал велосипедист-подросток
Температура воздуха 5 июля в Самаре ночью +19, +21°С, днем +30, +32°С.
5 июля в регионе возможна гроза, до +33°С
Народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Андреевна Жемчужная, умерла на 83-м году жизни.
Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная
С 13 по 16 августа в Сызрани пройдёт юбилейный XXX Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
В Сызрани вновь пройдет фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»
9 июня Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки «Столпы самарской медицины».
Выставка в СОУНБ представит читателям выдающихся медиков в истории губернии
Выездная бригада специалистов учреждений здравоохранения Самарской области работала в Центральной городской больнице города Снежное Донецкой Народной Республики в течение месяца.
Самарские врачи оказали помощь жителям и медработникам города Снежное ДНР
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась презентация выставки о Египте
В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО
Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани под колеса автомобиля ВАЗ 2105 попал велосипедист-подросток

186
4 июля в Сызрани на ул. Мира водитель 1999 г.р, управляя автомобилем ВАЗ 2105, на пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения.

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня на ул. Мира, водитель 1999 г.р управляя автомобилем ВАЗ 2105, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Велосипедист госпитализирован. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Теги: ДТП Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
25 июня в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина в Сызрани, совершил наезд на велосипедистку (личность устанавливает
25 июня 2026, 21:46
В Сызрани под колесами Lada Granta погибла велосипедистка
25 июня в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина в Сызрани, совершил наезд на велосипедистку (личность... Происшествия
987
Утром 18 июня в Сызранском районе на 867 километре трассы Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.
19 июня 2026, 15:31
В Сызранском районе на трассе Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.
Утром 18 июня в Сызранском районе на 867 километре трассы Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. Происшествия
1571
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
14 марта 2026, 16:55
Спасатели Сызрани проводили спасательные работы на месте ДТП в Сызранском районе
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля. Происшествия
1479
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
389
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
4 июля 2026  09:28
В Самарской области в ночь на 4 июля вновь объявили воздушную тревогу
449
В пятницу, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа, которое состоялось под председательством полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Пензе.
3 июля 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета округа 
732
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
3 июля 2026  13:07
Самарская область вошла в ТОП-10 рейтинга развития креативных индустрий в регионах России
619
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
2 июля 2026  11:59
На Московском шоссе в Самаре временно отключили светофор
704
Весь список