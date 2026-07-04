В Сызрани под колеса автомобиля ВАЗ 2105 попал велосипедист-подросток

В Сызрани полицейские проводят проверку по факту ДТП. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня на ул. Мира, водитель 1999 г.р управляя автомобилем ВАЗ 2105, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Велосипедист госпитализирован. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.