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В Сызрани под колесами Lada Granta погибла велосипедистка

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25 июня в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина в Сызрани, совершил наезд на велосипедистку (личность устанавливает

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории г. Сызрани.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 25 июня 2026 года в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина, в районе дома № 99, совершил наезд на велосипедиста - женщину (личность устанавливается), пересекающую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. На месте ДТП женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: ДТП Сызрань

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