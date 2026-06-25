В Сызрани под колесами Lada Granta погибла велосипедистка

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории г. Сызрани.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 25 июня 2026 года в 17:00 водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по проспекту Гагарина, в районе дома № 99, совершил наезд на велосипедиста - женщину (личность устанавливается), пересекающую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. На месте ДТП женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области