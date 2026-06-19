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В Сызранском районе на трассе Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.

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Утром 18 июня в Сызранском районе на 867 километре трассы Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей.

Утром 18 июня в Сызранском районе на 867 километре трассы Е-30 произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. В легковом автомобиле находились двое взрослых и ребенок.

Ребенка деблокировали и передали врачам скорой медицинской помощи. Двое взрослых погибли.

Для проведения спасательных работ по деблокированию погибших в 08.25 на место происшествия оперативным дежурным были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. Д

ля извлечения погибших из аварийного автомобиля спасатели использовали гидравлический инструмент. В 10.45 работы на месте ДТП были окончены.

Спасатели напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима для обеспечения безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП Сызрань

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