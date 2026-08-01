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В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового ФАПа
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В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового ФАПа

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В селе Калашиновка идет строительство нового модульного фАПа. Современное здание подразделения Нефтегорской больницы придет на смену приспособленному помещению, где сегодня помощь получают около 120 жителей.

В селе Калашиновка Алексеевского района продолжается строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Современное здание подразделения Нефтегорской больницы придет на смену приспособленному помещению, где сегодня помощь получают около 120 жителей.

На сегодняшний день уже возведен металлокаркас будущего ФАПа, ведётся сборка модульной конструкции.

В новом ФАП предусмотрены отдельные помещения: смотровой кабинет и изолированная перевязочная. Такая планировка позволит соблюдать санитарные нормы и повысить качество обслуживания пациентов. Приём сельчан продолжит вести опытный фельдшер.

«Строительство нового ФАПа в Калашиновке – значимый этап в развитии медицинской инфраструктуры села. Возведение модуля идёт по плану, и мы рассчитываем завершить его в установленные сроки. Появление современного медицинского объекта позволит жителям получать квалифицированную помощь рядом с домом, что особенно важно для отдалённых территорий», – подчеркнул и.о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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