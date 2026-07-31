Я нашел ошибку
Главные новости:
Бесплатная догазификация частного сектора и СНТ продолжается в Самаре
Бесплатная догазификация частного сектора и СНТ продолжается в Самаре
В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью
В России могут запретить выдавать микрозаймы ночью
В аэропорту Самары 31 июля задерживается более десятка рейсов
В аэропорту Самары 31 июля задерживается более десятка рейсов
В Самаре уточнили сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера
В Самаре уточнили сроки планируемого проекта по очистке Мазутного озера
Поездки в Самаре достаточно равномерно распределяются в течение дня
Поездки в Самаре достаточно равномерно распределяются в течение дня
рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля
Рано утром в Ставропольском районе произошло возгорание автомобиля
Логистический центр на участке в 31 га может появиться в окрестностях Самары
Логистический центр на участке в 31 га может появиться в окрестностях Самары
Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту
Каждый пятый завел полезные знакомства благодаря спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.86
0.5
EUR 90.88
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ начали выполнять уникальные для региона микрохирургические операции по восстановлению слуха

160
В Клиниках СамГМУ начали выполнять уникальные для региона микрохирургические операции по восстановлению слуха

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России начали выполнять стапедопластику. Это высокотехнологичная микрохирургическая операция на среднем ухе, которая позволяет восстановить слух. Подобные вмешательства в Самарской области выполняют только в Клиниках СамГМУ.

Суть операции заключается в замене неподвижного (фиксированного) стремечка - одной из трех крошечных слуховых косточек, - на специальный титановый протез. Этот протез берет на себя функцию стремечка и передает звуковые колебания от наковальни во внутреннее ухо.

«Стапедопластика проводится при отосклерозе - заболевании, при котором патологическое разрастание костной ткани приводит к фиксации стремечка, – пояснила врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Евгения Колдова. -  Из-за этого звуковые волны не могут нормально передаваться во внутреннее ухо. Также операция может применяться при некоторых врожденных аномалиях слуховых косточек или последствиях травм. Стапедопластика позволяет пациенту вернуться к полноценной жизни, у него восстанавливается способность слышать и общаться без необходимости постоянно носить слуховой аппарат».

Операция проводится микрохирургической техникой с использованием операционного микроскопа, что обеспечивает высочайшую точность. Доступ чаще всего осуществляется через слуховой проход, ткани при этом повреждаются минимально, а разрезов снаружи не требуется. Операция ювелирная, так как в непосредственной близости находятся лицевой нерв и структуры внутреннего уха, подчеркнула Евгения Колдова. Для замены стремечка используются протезы из современных материалов: они обладают хорошей биосовместимостью, очень легкие, не отторгаются организмом и надежно фиксируются.

Пациент проводит в стационаре от двух до пяти дней, а полная реабилитация и приживление протеза занимают до трех месяцев. В этот период категорически запрещены физические нагрузки и подъем тяжестей, полеты на самолете, ныряние, посещение бассейна и бани. Чтобы не создавать избыточное давление в среднем ухе, сморкаться нужно аккуратно, при чихании рекомендуется держать рот открытым. Кроме того, необходимо беречь оперированное ухо от попадания воды и инфекций.

«У стапедопластики есть абсолютные и относительные противопоказания, – уточнила Евгения Колдова. - К основным из них относятся: заболевание на единственное слышащее ухо, так как риск потери слуха при осложнениях слишком высок, активная форма отосклероза с быстрым падением костного слуха (операцию откладывают до стабилизации процесса), острые воспалительные заболевания уха и верхних дыхательных путей, тяжелые сопутствующие соматические заболевания, не позволяющие провести наркоз. Также операцию нельзя выполнять при выраженной нейросенсорной тугоухости, когда проблема кроется не в косточках, а в повреждении слухового нерва или улитки».

Внедрение и успешное выполнение современных методик стапедопластики в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря комплексу факторов: оснащению операционных микрохирургическим и эндоскопическим оборудованием, необходимыми для ювелирных манипуляций на структурах среднего уха, а также высокой квалификации отохирургов, которые регулярно проходят обучение в ведущих федеральных центрах России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ начали выполнять уникальные для региона микрохирургические операции по восстановлению слуха
31 июля 2026  10:43
В Клиниках СамГМУ начали выполнять уникальные для региона микрохирургические операции по восстановлению слуха
160
Новые условия создаются в подразделении Самарского областного клинического наркологического диспансера по адресу улица Партизанская, 130.
30 июля 2026  16:17
В Самарском наркодиспансере идёт капремонт амбулаторного отделения
744
Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения.
30 июля 2026  14:20
Начался капремонт фасадов здания  самарской стоматологической поликлиники - памятника культурного наследия
792
«Горячая линия», посвященная профилактике энтеровирусной инфекции, работает в Самаре
30 июля 2026  12:09
«Горячая линия», посвященная профилактике энтеровирусной инфекции, работает в Самаре
539
Зам. главного врача по медчасти Самарского областного клинического наркодиспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова: 
29 июля 2026  18:45
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, как алкоголь влияет на печень
929
Такое специализированное подразделение будет единственным среди центральных районных больниц. С отделением ознакомился руководитель ведомства Андрей Орлов в рамках рабочего визита в Безенчукский район.
29 июля 2026  16:36
️На базе Безенчукской больницы готовится открытие современного дневного стационара медицинской реабилитации
972
В этом году в операционном блоке и приемном отделении детского корпуса Тольяттинской городской клинической больницы № 5 улучшили доступность медицинской помощи для юных пациентов города.
29 июля 2026  16:12
В детском отделении Тольяттинской больницы №5 идет ремонт
966
В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 году за счёт средств областного бюджета.
28 июля 2026  17:37
В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины
1082
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни скончалась медицинская сестра консультативного отделения №1 Самарского областного клинического онкологического диспансера Людмила Дмитриевна Аринина.
28 июля 2026  16:44
Скончалась медсестра консультативного отделения №1 Самарского  онкодиспансера Людмила Аринина
1010
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова:
28 июля 2026  15:43
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом
888
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
560
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
701
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
29 июля 2026  13:50
Подрядчика на разработку программного комплекса «Парковки Самары» определят в августе
756
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
29 июля 2026  12:46
Первые 60 детских садов Самары получили положительную оценку готовности к новому отопительному сезону
776
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
29 июля 2026  11:55
В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места
903
Весь список