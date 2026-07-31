В Клиниках СамГМУ начали выполнять уникальные для региона микрохирургические операции по восстановлению слуха

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России начали выполнять стапедопластику. Это высокотехнологичная микрохирургическая операция на среднем ухе, которая позволяет восстановить слух. Подобные вмешательства в Самарской области выполняют только в Клиниках СамГМУ.

Суть операции заключается в замене неподвижного (фиксированного) стремечка - одной из трех крошечных слуховых косточек, - на специальный титановый протез. Этот протез берет на себя функцию стремечка и передает звуковые колебания от наковальни во внутреннее ухо.

«Стапедопластика проводится при отосклерозе - заболевании, при котором патологическое разрастание костной ткани приводит к фиксации стремечка, – пояснила врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Евгения Колдова. - Из-за этого звуковые волны не могут нормально передаваться во внутреннее ухо. Также операция может применяться при некоторых врожденных аномалиях слуховых косточек или последствиях травм. Стапедопластика позволяет пациенту вернуться к полноценной жизни, у него восстанавливается способность слышать и общаться без необходимости постоянно носить слуховой аппарат».

Операция проводится микрохирургической техникой с использованием операционного микроскопа, что обеспечивает высочайшую точность. Доступ чаще всего осуществляется через слуховой проход, ткани при этом повреждаются минимально, а разрезов снаружи не требуется. Операция ювелирная, так как в непосредственной близости находятся лицевой нерв и структуры внутреннего уха, подчеркнула Евгения Колдова. Для замены стремечка используются протезы из современных материалов: они обладают хорошей биосовместимостью, очень легкие, не отторгаются организмом и надежно фиксируются.

Пациент проводит в стационаре от двух до пяти дней, а полная реабилитация и приживление протеза занимают до трех месяцев. В этот период категорически запрещены физические нагрузки и подъем тяжестей, полеты на самолете, ныряние, посещение бассейна и бани. Чтобы не создавать избыточное давление в среднем ухе, сморкаться нужно аккуратно, при чихании рекомендуется держать рот открытым. Кроме того, необходимо беречь оперированное ухо от попадания воды и инфекций.

«У стапедопластики есть абсолютные и относительные противопоказания, – уточнила Евгения Колдова. - К основным из них относятся: заболевание на единственное слышащее ухо, так как риск потери слуха при осложнениях слишком высок, активная форма отосклероза с быстрым падением костного слуха (операцию откладывают до стабилизации процесса), острые воспалительные заболевания уха и верхних дыхательных путей, тяжелые сопутствующие соматические заболевания, не позволяющие провести наркоз. Также операцию нельзя выполнять при выраженной нейросенсорной тугоухости, когда проблема кроется не в косточках, а в повреждении слухового нерва или улитки».

Внедрение и успешное выполнение современных методик стапедопластики в Клиниках СамГМУ стало возможным благодаря комплексу факторов: оснащению операционных микрохирургическим и эндоскопическим оборудованием, необходимыми для ювелирных манипуляций на структурах среднего уха, а также высокой квалификации отохирургов, которые регулярно проходят обучение в ведущих федеральных центрах России.