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Легендарный фестиваль «Сызранский помидор» в этом году пройдет в неожиданном формате

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Легендарный фестиваль «Сызранский помидор» в этом году пройдет в неожиданном формате

Легендарный фестиваль «Сызранский помидор» в этом году пройдет в неожиданном формате. Традиционно праздник проводится каждую третью субботу августа с 2001 года - в дни проведения Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». В этом году он выпадет на 15 августа, пишет КТВ-Луч.

- С целью сохранения традиций и обеспечения безопасности участников фестиваля в этом году «Сызранский помидор» состоится на базе Дома культуры «Авангард», - заявили организаторы.

Жителей и гостей города приглашают к участию в конкурсах фестиваля и ждут заявки до 10 августа.

В этом году участникам конкурса «Сызранский гигант» необходимо представить конкурсной комиссии самый большой по размеру помидор летнего сезона 2026 года. Также ожидается программа «Карнавальная винегреция», где будут представлены карнавальные костюмы и творческие визитки по номинациям: «Овощная феерия» (костюм на овощную тематику – дети 7-10 лет; 11-14 лет), «Черри-2026» (костюм помидорки – дети 3-6 лет), «Мистер Помидор», «Мисс Помидорка» (все желающие от 15 лет и старше), «Томатная семейка» (все желающие, семейное дефиле в помидорных костюмах – на самую большую семью с детьми) (0+).

На фестивале пройдет акция «ТоматоАРТ» с демонстрацией арт-объектом на помидорную тематику с использованием любых материалов.

Ожидается выставка «Город мастеров» и дегустационная площадка «Аллея закусочная» с кулинарными и гастрономическими блюдами на помидорную тематику с использованием овощей и прочих съедобных ингредиентов.

Также организаторы приглашают принять участие в конкурсе «Школа Томачо» среди «ТомачоПРОФИ» и «ТомачоЛЮБИТЕЛИ», где нужно будет приготовить блюдо с использованием томатов.

Отмечается, что приобрести сельскохозяйственные товары в день проведения межрегионального фестиваль «Сызранский помидор» можно будет на ярмарках Центрального и Русского рынков – 15 августа с 10:00 до 15:00.

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