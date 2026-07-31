Два жителя Октябрьска украли с сызранского пляжа «Мельница» металлические фигуры рыб, которые украшали зону отдыха. Мужчины решили забрать их, чтобы установить у себя во дворах. Как сообщает «МВД Медиа», следователи завершили расследование уголовного дела о краже декоративных элементов с территории городского пляжа.

По версии следствия, в прошлом месяце двое мужчин 37 и 24 лет находились на берегу Волги в состоянии алкогольного опьянения. Они сорвали с арок в зоне отдыха металлические фигуры рыб с надписями «Щука», «Осетр», «Судак», «Лещ» и «Жерех», сложили их в пакет и унесли. О пропаже сообщили представители сызранского муниципального учреждения. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось найти. Похищенные фигуры мужчины вернули добровольно, после чего их передали обратно арендатору пляжа. Теперь уголовное дело рассмотрит Сызранский городской суд. За кражу мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы, пишет КТВ-Луч.